gf-vip,-alex-belli-e-soleil-sorge-in-crisi:-cosa-sta-accadendo-tra-i-due

GF Vip, Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 sta vivendo un momento di tranquillità e stallo, questo sembra coinvolgere anche Soleil Sorge e Delia Duran.

L’attore ha dichiarato di esser travolto da un treno di emozioni, le quali è possibile provarle solo quando di sé all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, in questo modo non può nascondere le sue emozioni.

Alfonso Signorini ha chiamato l’attore a rispondere della sua posizione e della sua esperienza nel confessionale, l’attore ha dichiarato che il viaggio nel Grande Fratello Vip è molto bello, le relazioni che si creano sono fuori dal normale, soprattutto quella con Soleil Sorge.

Purtroppo deve tornare con i piedi per terra e cercare di salvare la sua vera famiglia e soprattutto la sua vera vita, durante il pomeriggio l’attore ha pensato di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

La sua unica intenzione è stata quella di chiarire con Delia Duran, si augura che una volta uscito dalla casa del GF Vip possa trovare una soluzione che non abbia alcun effetto collaterale con sua moglie.

GF Vip, Alex Belli si augura di trovare una soluzione che non abbia effetti collaterali su Delia e Soleil

L’attore ha dichiarato di aver perso il controllo con Soleil, per poi aver superato la soglia, ma nonostante tutto i due sono ancora lì, la confessione con Alfonso Signorini è seguita con Soleil, dove l’attore ha dichiarato tutte le sue fragilità alla concorrente.

L’attore ha dichiarato di non voler rovinare tutto quello che ha costruito al di fuori della Casa, ma purtroppo nella sua mancanza di lucidità durante gli ultimi giorni, gli viene da chiedersi se sia necessario continuare a partecipare nel reality show.

Non appena Soleil Sorge entra nel confessionale, l’attore si confida con la concorrente dichiarandole che magari i due sono ancora in una fase in cui non è ancora accaduto l’irreparabile.

Gli dispiacerebbe farla soffrire e soprattutto far soffrire tutti coloro che gli sono attorno, dopo un grosso spavento, Soleil ha dichiarato che in questa amicizia tra i due ci sono stati diversi momenti in cui non si sono ritrovati, più di una volta i due si sono ritrovati in un loop senza sosta.

