gf-vip-6,-nella-casa-entrano-due-nuovi-incredibili-personaggi:-ecco-chi-sono

Un clamoroso spoiler del TG5 anticipa l’arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip sesta edizione di due pezzi da novanta dello spettacolo italiano. Ecco di chi si tratta

In maniera molto maliziosa la conduttrice del TG5, Cesara Buonamici, costringe Alfonso Signorini a venire allo scoperto

L’edizione serale del TG5 di lunedì 6 dicembre passerà alla storia della cronaca televisiva come l’edizione dello spoiler. Nel corso del telegiornale Mediaset più seguito, come ogni lunedì quando è previsto il live del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici fa una piccola intervista ad Alfonso Signorini per lanciare i temi della puntata. Un modo classico di alzare l’audience del notiziario e al tempo stesso creare l’effetto attesa nei telespettatori.

Ma stavolta l’intervista ha avuto un risvolto davvero imprevisto. Ad un certo punto della conversazione la conduttrice ha chiesto diretta e senza filti: “E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“. I colori del conduttore ed autore del GF Vip sono variati dal rosso al viola.



Ma la Buonamici, non contenta, ha rincarato la dose: “Arriva Pippo Baudo per Katia?”. A quel punto un po’ per difficoltà un po’ per consumato mestiere Alfonso Signorini ha sorriso, ha salutato educatamente ed ha chiuso il collegamento.

Pippo Baudo e Kabir Bedi entrano al GF Vip 6

Evidentemente il meccanismo, oliatissimo, ha creato un effetto attesa, basti pensare che da ieri sera sui social, i nomi di Kabir Bedi e Pippo Baudo sono in topic trend. Ma cosa c’è di vero?

Noi della redazione di Cronaka 12 abbiamo interpellato un noto professionista romano molto vicino alla gestione degli interessi economici di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ed è arrivata la chiara conferma.

Ma non nei termini previsti dallo spoiler e dalla narrazione prevalente. Kabir Bedi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip e sarà un concorrente a tutti gli effetti. Pippo Baudo di contro, entrerà anche lui nella Casa di Cinecittà ma farà una ospitata. Simile a quella di Valeria Marini o di Cristiano Malgioglio lo scorso anno. L’entrata dovrebbe avvenire già nella trasmissione di venerdì. Non ci resta che attendere.

