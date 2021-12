elezioni:-renzi,-‘conte-senza-coraggio,-vive-di-like-e-teme-il-voto’

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Conoscendo la sua proverbiale mancanza di coraggio non ho mai avuto dubbi. È un uomo che vive di sondaggi ma che ha un terrore senza fine di misurarsi con i cittadini. Vive di like, ma teme il voto”. Lo dice alla Stampa Matteo Renzi a proposito del no di Giuseppe Conte alla candidature alle suppletive per la Camera a Roma.

“Il Pd dovrebbe provare a vincere le elezioni prendendo la guida del Polo riformista come abbiamo fatto nel 2014 ottenendo il 41%. Oggi mi pare che si stiano accontentando della metà di quei voti. E che stiano rincorrendo le stelle cadenti del grillismo. Loro vedono i sondaggi sulla popolarità di Conte e si emozionano: quando si voterà, vedremo quanto queste emozioni si trasformeranno in voti. La stessa scelta di tirar fuori la candidatura di Conte dimostra che sono confusi, ma ce ne eravamo già accorti sullo Zan”, dice tra l’altro il leader di Iv.

“Sul Colle io sono per dialogare da Meloni e Salvini, fino ai grillini dissidenti: l’arbitro si sceglie insieme. Alle elezioni questo polo riformista dovrà trovare rappresentanza. Il popolo del buon senso deve farsi polo politico. Non è facile, io darò una mano in spirito di squadra e di servizio”, spiega Renzi che poi tra l’altro avverte: “Le urne sono il desiderio di Letta Meloni, Conte e Salvini, non di Draghi. Fossi uno dei peones mi preoccuperei di questi leader, non del premier (…). Io dico che, Draghi o non Draghi, se i leader dei partiti vogliono le elezioni – e le vogliono anche se non lo dicono – il rischio voto nel 2022 c’è”.