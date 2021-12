“Con la motosega, poi…”. Milano, l’orrore in casa: 82enne ammazzato, chi è l’amante mostro

Un orribile omicidio sconvolge la sera di Milano. Un anziano pensionato, Pierantonio Secondi, è stato ucciso nella sua casa in via Giulio Romano, nel centrale quartiere di Porta Romana. L’assassino è entrato sfondando la porta dell’appartamento con una motosega, infierendo poi sull’uomo con la stessa lama dell’attrezzo e con un coltello. Il sospetto sarebbe un 35enne di origine romena con cui il pensionato aveva avuto una relazione terminata nei mesi scorsi nel peggiore dei modi. La vittima, infatti, aveva deciso di denunciare per stalking l’ex amante. L’omicidio avrebbe dunque uno sfondo passionale, anche se gli inquirenti stanno ancora indagando e non si escludono altre piste.

L’82enne Secondi aveva denunciato il romeno per vari episodi di minacce e atti persecutori. Il più grave quando il presunto assassino lo aveva aspettato per un giorno intero davanti al portone del palazzo. A causa di quella “piazzata”, nei confronti del romeno era stato poi emesso un ordine di allontanamento. Si teme ora per un gesto estremo dell’assassino: nell’androne del palazzo al civico 27, scrive il Corriere della Sera, sono state lasciate delle copie stampate di una mail in cui il romeno annunciava i suoi sanguinosi propositi. Nell’appartamento di Secondi sarebbero stati trovati anche effetti personali del presunto assassino, che poi si è dato alla fuga come testimoniato dalle telecamere di sicurezza dello stabile.

A chiamare il 112 e far accorrere gli agenti sono stati i vicini di casa della vittima, insospettiti da alcuni rumori provenienti dall’appartamento. L’allarme era per un tentativo di furto, ma una volta sul posto gli inquirenti hanno potuto solo testimoniare l’orrore della scena del crimine: “Solo negli ultimi tempi aveva qualche acciacco legato all’età – spiegano i vicini a proposito del pensionato -, ma usciva regolarmente e frequentava il quartiere”. “La vittima – sottolinea ancora il Corsera – ospitava partner con cui aveva relazioni nel suo appartamento”. “Frequentazioni problematiche“, finite nel sangue.