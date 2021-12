Barbara d’Urso, la notizia che si è fatta sfuggire: cosa ha svelato

Barbara d’Urso, durante il suo programma in onda su Canale 5, la conduttrice si è lasciata sfuggire un indizio importante sulla sua carriera televisiva, i telespettatori e il popolo del web non riescono a capire se la conduttrice abbia volutamente lanciare l’indizio in onda.

Durante la puntata del 6 Dicembre 2021, la conduttrice nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip, si è fatta sfuggire un indizio molto importante, durante il suo programma si cercava di dare le anticipazioni sul Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Durante lo spazio dedicato al GF Vip, si parlerà della madre di Soleil che si è scagliata contro l’attore Alex Belli, mentre i due stanno continuando ad avere un’ottima visibilità nel reality show in onda su Canale 5.

In pochi credono alla spontaneità della coppia, in invece credono che tutte le parole di Alex siano studiate da un copione ben definito. Tutto sembra fatto per attirare visibilità e ben oliato grazie alla bravura dell’attore, infatti il pubblico era riuscito ad intravedere l’intesa della coppia, ancor prima che i due si dichiarassero a vicenda.

Enrica Bonaccorti era ospite nello show di Barbara d’Urso, la quale ha dichiarato di sperare che sia tutto finto, riferendosi alle assurdità dichiarate dall’attore nella Casa del GF Vip.

Barbara d’Urso, la conduttrice ha difeso a spada tratta il Grande Fratello Vip

La conduttrice replicando all’intervento di Enrica Bonaccorti, ha dichiarato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzione, sia gli autori che i conduttori non sono tenuti a seguire un copione.

Proprio durante questo discorso, la conduttrice ha aggiunto di parlare anche a nome di Alfonso Signorini, “visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo” fa questo lavoro.

Le parole “forse di nuovo” hanno scatenato il popolo del web e i telespettatori, i quali non si sono fatti scappare l’indizio lanciato dalla conduttrice. Questa potrebbe essere una lieve conferma sulle voci che vedono la conduttrice nel reality La Pupa e il Secchione.

Alcuni pensano che la conduttrice potrebbe ritornare con il Grande Fratello Nip, i telespettatori più esperti hanno cancellato a priori l’ipotesi dell’Isola dei Famosi, proprio perché nelle ultime settimane è stata ufficializzata la conferma della storica conduttrice Ilary Blasi.

