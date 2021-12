amici-21,-maria-de-filippi-furiosa:-ecco-cosa-hanno-combinato-gli-allievi

Un comportamento incredibile, la rabbia fredda degli insegnanti, un provvedimento davvero senza precedenti: ecco cosa è successo nelle ultime ore ad Amici 21. Tutti i dettagli

Maria De Filippi letteralmente fuori di se dopo aver visto le immagini della Casetta. La punzione è stata inevitabile

Questa volta i ragazzi di Amici 21 l’hanno fatta davvero grossa e le conseguenze sono arrivata dure ed inevitabili. Un provvedimento al limite dell’espulsione Andiamo per ordine e vediamo perché.

Nelle scorse settimane gli insegnanti della scuola di Amici 21 si sono lamentati, e molto, sulla mancanza di ordine e di disciplina da parte dei concorrenti del reality show. Stanze sporche, letti e vestiti in disordine, uso estremo di internete e dei cellulari. Tutti fattori assolutamente opposti alle regole del talent show

Gli insegnanti si sono scagliati, in particolare, sulla mancanza di ordine nelle stanza di Albe, Alex, Christian, Dario, LDA e Mattia. Un fattore che spinto Rudy Zerbi prima ed Anna Pettinelli poi a comminare una serie di punizioni, compreso limitare l’uso del cellulare e l’obbligo per LDA di mantenere la casa pulita, per tutti, per una settimana intera.

Amici 21, la dura lezione di Maria De Filippi

Ma il più arrabbiato di tutti era Raimondo Todaro che dopo aver visto le immagini relative ai suoi ballerini Mattia e Christian ha deciso che meritavano una punizione esemplare rispetto agli altri. La punizione è stata scelta direttamente da Maria De Filippi e Queen Mary ha deciso di dare una lezione di vita ai ragazzi in gioco.

La De Filippi, come si evince dall’account ufficiale del reality show, ha fatto entrare in studio uno dei ragazzi che ha fatto in estate il provino di Amici 21 in estate. Il provino del ragazzo non è andato bene, la tecnica non era del livello necessario a partecipare allo show. Ma la sua storia ha colpito tutti.

Per vicende di Vita il giovane non ha potuto studiare ed oggi si mantiene facendo il postino fattore che peraltro gli impedisce di dedicare il tempo necessario alla sua arte.

Il messaggio forte e chiaro che Maria De Filippi ha voluto inviare ai ragazzi è che sono dei priviliegiati ad essere nel talente show. E soprattutto che il rispetto delle regole di base della convivenza civile nella Casetta è parte del percorso di crescita. Chi non lo capisce è fuori.

