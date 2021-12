vincenzo-cantiello-di-all-together-now:-lo-avevate-riconosciuto?

Vincenzo Cantiello è un giovane cantante napoletano che al momento sta gareggiando a All Together Now. Prima di partecipare al talent show condotto da Michelle Hunziker, Vincenzo si è fatto conoscere sul piccolo schermo con il suo esordio a Ti lascio una canzone.

Prima di All Together Now, però, Vincenzo si è fatto conoscere sul piccolo schermo esordendo nel programma Ti lascio una canzone nel 2014. Nello stesso anno, il giovane talento ha partecipato al Junior Eurovision Song Contest a Malta, ottenendo la vittoria con il brano “Tu primo grande amore”.

Vincenzo Cantiello, carriera del giovane cantante: da Ti lascio una canzone a All Together Now

In un’intervista per 21 Secolo, Vincenzo ha raccontato di aver cominciato a cantare quando aveva solo quattro o cinque anni. Ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica grazie alla famiglia: infatti, da bambino cantava nel coro della Chiesa insieme a sua madre, mentre suo padre suonava il pianoforte e sua sorella, Debora, cantava con lui.

Vincenzo ha cominciato a distinguersi fin da subito: quando cantava in Chiesa era “la voce fuori dal coro”, in quanto gli piaceva “esagerare, urlare un po’ di più”. In seguito, suo padre lo ha convinto ad esibirsi sul palco all’età di nove anni, con una canzone di Alessandra Amoroso. “Ero pieno d’ansia e preoccupazione ma mi innamorai del palco” ha affermato il cantante.

Vincenzo, fin da piccolo, ha sempre desiderato diventare un cantante e il suo sogno ha cominciato a diventare realtà con la sua partecipazione a Ti lascio una canzone, a 13 anni. L’artista ha descritto la sua esperienza come “un sogno”: essendo giovanissimo, non si rendeva conto di quante persone seguissero la diretta da casa e, senza pressioni, pensava a divertirsi e si sentiva sicuro di sé.

A Ti lascio una canzone, Vincenzo ha colpito particolarmente il direttore d’orchestra, il maestro Leonardo De Amicis, con il suo talento. Dopo il programma, è stato scelto da quest’ultimo come partecipante al Junior Eurovision Song Contest 2014. Era il primo anno in cui l’Italia partecipava al programma e Vincenzo, selezionato senza fare nemmeno il provino, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. “Da quel momento cominciai a pensare che potevo fare questo lavoro” ha raccontato il giovane.

Vincenzo ha spiegato di aver iniziato a cantare con brani napoletani tradizionali o tarantelle, fino ai suoi 11 anni. Da quel momento in poi, ha conosciuto Adele e questa scoperta lo ha portato ad “aprirsi” verso altri generi. In particole, Vincenzo è un amante della musica R&B e soul e gli artisti che lo ispirano maggiormente sono: Whitney Houston, Mariah Carey, Michael Jackson e Aretha Franklin. L’artista punta a “scrivere musica italiana e produrla come fanno in America”, dando vita ad un “R&B italiano”.

Quest’anno, Vincenzo Cantiello è tornato sul piccolo schermo con All Together Now, esibendosi per la prima volta con una canzone di Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”. Il cantante ha affermato di essere “un Vincenzo nuovo”: crescendo, infatti, ha acquisito una nuova consapevolezza rispetto a quando era bambino.

