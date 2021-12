uomini-e-donne,-la-scelta-controversa-di-andrea-nicole:-emerge-il-dettaglio

Uomini e Donne, fa ancora discutere quello che è accaduto ma un amico della tronista mette in guardia: attesa per la messa in onda

La tronista Andrea Nicole è finita al centro delle polemiche per la scelta che ha fatto e per come ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Ciprian Aftim.

La stessa Maria De Filippi è rimasta delusa. Nel vortice delle chiacchiere tra chi si è schierato con o contro di lei, ci sono le parole di un amico di Andrea che ha spiegato un retroscena.

Ma cos’è successo che ha fatto scatenare il pubblico? Andrea e Ciprian sono entrati nello studio mano nella mano, dichiarando di aver passato la notte insieme. Il problema è che la redazione non sapeva nulla di tutto ciò. Andrea, secondo le ‘accuse’, avrebbe gettato via mesi e mesi di rispetto ed educazione, caratteristiche per le quali si è fatta apprezzare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, chi è la mamma di Andrea Nicole: sorpresa in studio

Uomini e Donne, l’amico di Andrea: “Ha scelto da donna libera”

In difesa di Andrea Nicole è intervenuto un amico che suo social ha richiamato alla calma in attesa della messa in onda, e ha spalleggiato la donna.

“I commenti si sprecano prima della messa in onda”, scrive il vicolodellenews.it, riportando le parole dell’amico Andrea Giovanni, ricordando che bisogna attendere proprio che la puntata registrata sia trasmessa per vedere bene come sono andate le cose.

Si rivolge poi alle persone che “hanno scritto cose pesanti e offensive” dicendo che il programma ha uno schema, l’amore no. “Andrea Nicole – ha proseguito – ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato“. Una scelta che va rispettata anche se non è in linea con la scaletta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Blanca, cosa sapere del cane Linneo: il racconto del vero padrone

Allude poi al fatto che ciò che ciò che accade dietro le telecamere o quando sono spente, non è sempre ciò che viene mostrato in televisione. Sostiene quindi che esiste un’altra versione. Non resta che attendere di vedere la puntata della scelta di Andrea.

The post Uomini e Donne, la scelta controversa di Andrea Nicole: emerge il dettaglio appeared first on Ck12 Giornale.