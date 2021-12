pau-dei-negrita:-ecco-cosa-fa-oggi-la-storica-voce-del-gruppo-rock

Paolo Bruni in arte Pau è il cantante e il fondatore dei Negrita, un gruppo rock italiano attivo dall’inizio degli anni ’90, apprezzato da tantissimi fan e conosciuto anche nell’ambiente mainstream. Oltre a cantare, il nostro Pau è anche interessato al disegno, all’illustrazione e alla pittura.

Pau dei Negrita ha dichiarato di essere sempre stato interessato all’arte e all’illustrazione. Prima di dedicarsi anima e corpo alla musica, infatti, studiava architettura, e non si è laureato solo perché la sua band lo ha impegnato con centinaia di concerti all’anno e più di dieci album in studio. Durante la pandemia, con lo stop ai live, Pau ha ricominciato a disegnare. Oggi ha aperto un sito chiamato Pauhaus, per richiamare la famosa corrente artistica novecentesca Bauhaus (e anche il gruppo dark anni ’80 così chiamato).

Che cosa fa oggi Pau dei Negrita

Il cantante dei Negrita si dedica alla pittura, utilizzando l’acrilico, l’inchiostro, l’acquerello, le palette digitali e la grafica classica (stampa e tipografia). Le sue opere sono esposte per ora solo sul sito personale, ma non è detto che non possano essere presto presentate in una mostra o finire in galleria.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Marlene Kuntz, la rock band italiana: da quanti anni suonano insieme?

La band di Pau è attiva da più di venticinque anni. Per festeggiare il traguardo, nel 2019 i Negrita avevano partecipato al sessantanovesimo Festival di Sanremo con il brano “I ragazzi stanno bene“, classificandosi ventesimi alla serata finale. Quella stessa estate i Negrita girarono l’Italia con un tour semiacustico. Il concerto tenuto all’anfiteatro romano di Arezzo (la città d’origine della band) è stato registrato e pubblicato il 26 novembre 2021 con il titolo MTV Unplugged.

Il futuro dei Negrita

Presto la band riprenderà a suonare dal vivo e di sicuro a incidere nuovo materiale. Nel gruppo con Pau ci sono Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich, Giacomo Rossetti e Cristiano Della Pellegrina (ex Extrema).

Per tenervi aggiornati sull’attività della band, potete seguire il profilo ufficiale instagram, dove troverete anche molti spezzoni live, foto e comunicazioni ai fan. Se a interessarvi è soprattutto Pau, tenete d’occhio il suo account Facebook.

The post Pau dei Negrita: ecco cosa fa oggi la storica voce del gruppo rock appeared first on Ck12 Giornale.