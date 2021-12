Oroscopo di Paolo Fox 7 dicembre: martedì speciale per amore e lavoro

Ariete – In amore torna una buona energia nel pomeriggio. Sul lavoro invece è tempo di ripartire, chiamate in arrivo.

Toro – In amore potrebbero nascere delle discussioni, attenzione. Sul lavoro invece c’è qualche spesa di troppo, monitora le entrate e le uscite.

Gemelli – In amore se c’è qualcosa che non va non procastinare. Sul lavoro non avere fretta e fai le cose con calma.

Cancro – In amore nella seconda parte della giornata potrebbero esserci delle tensioni. Sul lavoro invece hai delle belle idee, cerca di farle fruttare.

Leone – In amore la giornata va a rallentatore, la Luna è opposta. Sul lavoro invece rimanda le discussioni al giorno 13.

Vergine – In amore se ci sono problemi è bene parlarne prima del 10. Sul lavoro invece non fare tutto da solo, ogni tanto serve anche affidarsi alle persone intorno a noi.

Bilancia – In amore la giornata è un pò stancante, attenzione. Sul lavoro se hai avanzato delle richieste presto arriverà una soluzione.

Scorpione – In amore questo pomeriggio potrebbero esserci delle tensioni. Sul lavoro invece presto arriveranno le risposte che stai cercando.

Sagittario – In amore in arrivo belle emozioni nel pomeriggio. Sul lavoro invece anche se Giove e Saturno sono favoreli, fai attenzione alle spese.

Capricorno – In amore se hai qualcosa da dire al partner non rimandare e risolvi tutto entro sabato. Sul lavoro invece dovrai fare delle scelte ma non temere, hai una bella energia!

Acquario – In amore si recupera, favorite le nuove storie. Sul lavoro favoriti i progetti a lungo termine, conferme in arrivo.

Pesci – In amore hai voglia di metterti in gioco e se sei solo sarà bene guardarsi attorno. Sul lavoro invece il momento è positivo, buone notizie in vista del futuro.

