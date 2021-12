Oroscopo di Branko 7 dicembre: cambiamenti in vista, ecco cosa succede martedì

Ariete – Oggi sei un po’ indeciso, combattuto: non sai se ritirarti e rilassarti, oppure agire e cogliere al volo le opportunità. Qualcuno attorno a te ti sta dicendo di abbassare la testa, quindi devi cercare di essere paziente e mantenere la calma!

Toro – Dovresti rallentare un po’, concederti una pausa. Cerca di non lavorare troppo: d’altra parte tu non hai intenzione di fare più cose contemporaneamente!

Gemelli – Hai bisogno di qualcosa di bello, qualcosa che dia una bella scarica alla tua vita. Cerca di chiedere aiuto agli altri, ma occhio agli amici perché potresti ferirli senza accorgertene e non meritano di stare male!

Cancro – Oggi potresti avere dei piccoli problemi con qualcuno che no la pensa esattamente come te, ma tutto si concluderà nel migliore dei modi. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te non ti importa: non avere paura delle reazioni forti, a volte c’è bisogno di reazioni forti per imparare ad accettarsi!

Leone – Oggi sei contento e la tua felicità è contagiosa per chi ti sta attorno. Tra l’altro, avrai una bellissima idea e correrai anche il rischio di agire, forse con troppa impulsività. Ed è per questo che potresti trovarti a fare i conti con un ostacolo da superare: meglio un po’ di calma!

Vergine – Bisogna dare modo a una relazione di evolvere, ma non devi avere paura: devi lasciarti andare. Hai bisogno di ricevere, questo sì, ma è probabile che tu incontra sulla strada qualche ostacolo da superare!

Bilancia – Oggi non sei dell’umore giusto e non hai voglia che qualcuno ostacoli la tua libertà. Cerca di circondarti di vecchi amici, ma non scendere a compromessi con chiunque perché non è la strada giusta da percorrere. Che ne dici di esprimere al massimo la tua creatività? Il periodo è ottimo e ti aiuterà!

Scorpione – Oggi sei ordinato, disciplinato e riuscirai a portare a termine tutto quello che hai iniziato. Sei indipendente, ma occhio perché le difficoltà potrebbero essere dietro l’angolo: forse qualcuno pensa che lo stai tradendo!

Sagittario – Cerca di aprire gli occhi, di capire cosa sta succedendo attorno a te. Hai tanti pensieri in testa, ma stai certo di una cosa: riuscirai a raggiungere tutti i tuoi obiettivi e ogni cosa nella tua vita volgerà al meglio!

Capricorno – Stai cercando la persona giusta per confidarti: sei un po’ stanco, frustrato perché pensi che nessuno sia interessato a te. Non piangerti addosso, devi darti da fare perché se dai tempo al tempo tutto si risolverà. E, bada bene, arriverà anche la persona che saprà ascoltarti!

Acquario – La fase lunare oggi ti influenzerà un po’ e forse perderai controllo. Ma anche questo ti servirà da lezione perché ti aiuterà a capire come superare i limiti: cerca di accettare la situazione, guarda al futuro e tutto andrà bene!

Pesci – Oggi sul lavoro ti sentirai un po’ infastidito perché forse c’è qualcuno che chiede troppo. A volte quello che è fuori dall’ordinario ti spaventa perché hai paura del giudizio delle persone che ti circondano!

