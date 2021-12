Oroscopo di Barbanera lunedì 6 dicembre: le previsioni di oggi

Ariete (21/3 – 20/4) – L’inizio della vostra settimana non è quello che speravate per via della Luna nell’ostinato Capricorno. Quanto dispendio di preziose energie!

Toro (21/4 – 20/5) – Un pizzico di ambizione in più non guasta come suggeritovi dal trigono lunare con Urano. Avete la grinta per smuovere anche le montagne.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi lascia finalmente in pace e potrete dedicarvi allo studio o al lavoro proficuamente dato che la mente è sgombera da preoccupazioni.

Cancro (22/6 – 22/7) – Bloccati dall’opposizione lunare non sarà facile reagire positivamente a qualche parola poco carina nei vostri confronti detta senza pensare.

Leone (23/7 – 23/8) – Se in passato avete snobbato un vostro amico alla prima occasione cercate di rimediare dedicandogli l’attenzione che si sarebbe meritato.

Vergine (24/8 – 22/9) – Inizio della settimana fecondo e proficuo grazie alla concreta Luna in Capricorno che vi facilita la vita in ben più di una sola occasione.

Bilancia (23/9 – 22/10) – L’indecisione potrebbe essere un problema laddove dovreste essere rapidi e sicuri di voi stessi. La Luna in quadratura di certo non aiuta!

Scorpione (23/10 – 22/11) – La fiducia nelle vostre peculiari capacità vi sarà di grande aiuto in questo inizio settimana. L’alleanza tra Marte e Plutone vi favorisce.

Sagittario (23/11 – 21/12) – In genere amate molto i cambiamenti, ma se non li organizzate per tempo e attentamente gli imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Grande giornata per voi, affiancati dalla Luna che giunge a farvi visita in trigono con Urano e in sestile con Nettuno. Che forza, che stile!

Acquario (21/1 – 19/2) – Meglio non essere impulsivi. Riflettete attentamente prima di prendere qualsiasi decisione e non vi troverete a dover rimpiangere nulla.

Pesci (20/2 – 20/3) – Utilizzate la fervida fantasia regalatavi dalla Luna in sestile con Nettuno per compensare lacune teoriche o possibili errori di calcolo.

