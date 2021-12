Mila Suarez contro Delia Duran: “Ecco perché tornerà con Alex Belli”

Mila Suarez, la ex fidanzata di Alex Belli si scaglia contro il concorrente del GF VIp 2021: “É inaffidabile” dice Suarez.

Mila Suarez, showgirl e fashion blogger di origine marocchina è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere l’ex fidanzata di Alex Belli. Suarez in questi giorni si è esposta riguardo l’attuale relazione che il suo ex compagno Belli, ha con Delia Duran, sua moglie. Alex Belli è uno degli attuali concorrenti del GF Vip 2021 e molto spesso è stato ripreso in situazioni intime con Soleil. (CLICCA QUI per vedere il programma in diretta)

POTREBBE INTERESSARTI: Manila Nazzaro, ecco chi è la mamma della ex Miss Italia

Mila Suarez gli aveva già detto in passato di non voler avere più niente a che fare col personaggio Belli, ma ora ha espresso la sua opinione in merito al triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Alex, Delia e Soleil. Nella scorsa puntata infatti Delia è entrata nella casa del Grande Fratello e ha parlato con suo marito e prima di andarsene ha abbracciato anche Soleil. Ma Suarez non crede nella storia tra Delia e Alex, affermando che è una relazione che durerà poco.

Poi Suarez si è spinta anche ad affermare che il suo ex fidanzato tratterebbe le sue fidanzate non come donne ma “accompagnatrici“, dato che lui si sente spesso la star della situazione. “Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco”, afferma crudamente la showgirl. Ma Suarez non è sicuramente all’altezza di Belli, che secondo la showgirl non avrebbe il coraggio di lasciarlo.

Questa affermazione è ben chiara in una delle ultime storie di Mila Suarez pubblicate sul suo profilo Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI: Gabriel Garko, confessione sulla mamma: “Quando ero piccolo…”

Ma non è tutto, Suarez infatti ha anche affermato precedentemente che il suo ex compagno sia inaffidabile, nonostante si sia comportato da fidanzato perfetto durante la loro relazione terminata dopo 2 anni intensi. Belli era inaffidabile e se Mila si allontanava allora “combinava guai“, ha poi aggiunto la showgirl.

The post Mila Suarez contro Delia Duran: “Ecco perché tornerà con Alex Belli” appeared first on Ck12 Giornale.