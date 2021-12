michelle-perera-a-all-together-now:-da-amici-a-the-voice-e-x-factor

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Michelle Perera, la concorrente che cercherà di vincere All Together Now 2021.

Michelle Perera è una delle concorrenti del talent Show di Canale 5: “All Together Now“. Lo show di canale 5 è tornato, e i concorrenti dovranno riuscire a conquistare il muro dei cento esperti e il cuore dei quattro giudici dello show: Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane e talentuosa Michelle Perera.

L’artista ha subito attirato a sé le attenzioni dei giudici fino a commuovere il pubblico cantando “Come Saprei” di Giorgia nella scorsa puntata del programma condotto da Michelle Hunziker. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate in streaming)

Chi è Michelle Perera

Michelle nasce l’8 maggio 1985, nasce a Roma ma è originaria dello Sri Lanka. La sua passione per la musica e il canto l’ha condotta a lavorare come corista nella band fondata dai suoi genitori. La madre e il padre di Michelle sono di origini senegalesi e si sono trasferiti prima nello Sri Lanka e poi in Italia dov’è nata Michelle.

Per l’artista non è la prima volta che appare in tv, infatti ha già partecipato a “X Factor“, “Amici di Maria De Filippi”, “The Voice of Italy”. Ma ama anche recitare a teatro e cantato in dirette radiofoniche. Della sua vita privata non sappiamo molto, infatti Perera sul suo profilo Instagram non fa trapelare nessuna relazione amorosa. Sui socialPerera conta quasi 3000 followers, con la quale condivide soprattutto gli aggiornamenti della sua carriera.

E’ noto però che è molto legata sua famiglia e non vede l’ora di ritornare nella sua città d’origine ogni volta che finisce di lavorare in giro per l’Italia..

