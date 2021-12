Giacomo Voli, All Together Now: il brutto episodio di cui è stato vittima

Il cantante Giacomo Voli, concorrente di All Together Now 2021, ha avuto un brutto incidente ed è finito all’ospedale con la fidanzata.

Giacomo Voli, il giovane cantante 36enne, è uno dei concorrenti del programma di Canale 5 “All Together Now 2021“. L’uomo però un anno dopo dall’inizio della sua notorietà rimane coinvolto in un brutto episodio.

Nel 2015 quindi Giacomo Voli è stato coinvolto, insieme alla sua fidanzata Francesca in una rissa fuori ad un locale della provincia mantovana. La coppia ha subito lievi lesioni. La prognosi emessa dai medici è stata di 5 giorni per Voli e 10 per la fidanzata.

L’artista e la compagna sono andati in ospedale a causa di contusioni multiple, mentre lei ha subito un leggero trauma cranico. I due trentenni, abitano attualmente a San Giorgio, in provincia di Mantova. La coppia è intervenuta durante una discussione accesa, ma subito sono intervenute le forze dell’ordine che passavano di lì.

L’artista avrebbe voluto non divulgare l’episodio ma è stato riportato subito dai giornali locali e allora sul suo profilo di Facebook ha riferito la sua versione. Il rocker Voli di 36 anni è noto nel mondo dello spettacolo per essere arrivato secondo ad un altro talent show, “The voice of Italy“, dell’edizione del 2014. La vittoria invece è stata raggiunta da Suor Cristina.

Attualmente Giacomo Voli è impegnato nel talent show di Canale 5: “All Together Now”, dove i concorrenti dovranno riuscire a conquistare il muro dei cento esperti e il cuore dei quattro giudici dello show: Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate in streaming). Nell’ultima puntata dello show il concorrente ha emozionato il pubblico cantando “All By Myself”.

