enzo-paolo-turchi-e-carmen-russo-denunciati:-la-replica-alle-accuse

La coppia Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici per lavoro irregolare, ma i due negano tutto: “False accuse”.

Carmen Russo l’attuale concorrente del GF Vip 2021, e il suo compagno Enzo Paolo Turchi, sono implicati in due cause di lavoro e una denuncia penale per violenza privata. Le accuse sarebbero state depositate presso il Tribunale e la Procura di Tivoli, in provincia di Roma. La coppia però smentisce tutto.

POTREBBE INTERESSARTI: Mila Suarez contro Delia Duran: “Ecco perché tornerà con Alex Belli”

I due ballerini rispondono alle accuse definendole “illazioni e luoghi comuni che si pongono in stridente contrasto con la realtà“. L’accusa invece afferma che i due avrebbero assunto una coppia a lavorare presso la loro villa di Formello per 2,20 euro l’ora. Non solo, non è stato stipulato nessun contratto per il lavoro di pulizie della casa Turchi, né ferie, malattie e riposi settimanali.

I lavoratori si occupavano delle pulizie dell’abitazione romana e del parco antistante e si sono trasferiti in pianta stabile nella villa. I domestici hanno lamentato le promesse mai realizzate dei loro datori di lavoro, che percepivano una stipendio di 500 euro al mese per un totale di 10 ore al giorno senza ferie permesse e malattia. Quando i lavoratori hanno azzardato delle richieste, affermano che Turchi li abbia minacciati di licenziarli.

Dunque un caso movimentato che vedono i due ballerini a dover risarcire tutte le spettanze dovute ai due custodi che ammonterebbero a circa 20mila euro. Le prove dell’inchiesta sono state rilevate grazie ad un carabiniere investigativo in congedo che è riuscito a risalire a messaggi, fotografie e video dai telefonini che imputerebbe la coppia.

POTREBBE INTERESSARTI: Can Yaman, la storia clandestina con la collega turca

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sarebbero inoltre accusati di violenza privata in quanto i due domestici hanno denunciato una mancanza di circa 200 euro dal loro stipendio e Turchi li avrebbe aggrediti prima di cacciarli di casa.