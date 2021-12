carola-campagna,-ecco-dove-avevate-visto-la-cantante-di-all-together-now

Carola Campagna è già stata in televisione. Nonostante la giovane età ha già partecipato a concorsi e programmi

Carola Campagna sul palco di All Together Now coltiva il sogno di diventare musicista. Le note scorrono nelle vene della famiglia perché è una passione che i genitori coltivano da sempre.

Lei però a differenza di mamma e papà che suonano per diletto, vuole fare qualcosa di più. Classe 1997 è nata vicino Monza ed è cresciuta a Triuggio.

La giovane lombarda coltiva la passione per la musica da sempre e nonostante la giovane età, da anni prova a fare il salto per farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo ed ha già avuto qualche comparsa in televisione.

Carola Campagna, già in gara altre volte

Nel 2011, a soli 14 anni, ha vinto il concorso canoro La Bella & La Voce riuscendò così a scrivere una canzone con Davide Maggioni. L’anno successivo arriva poi un’altra vittoria, a Seguro Festival e dal 2013 al 2016 ha cantato all’evento Buon Compleanno Mimì in memoria della grande Mia Martini.

Nel frattempo, nel 2014, supera le selezioni di The Voice of Italy e partecipa all’edizione che va in onda dopo un anno: debutta quindi in un talent televisivo e si classifica al terzo posto con team di J-Ax.

Realizza anche la colonna sonora del film Disney The Descendats con il brano Se Solo e canta Il cerchio della vita nella raccolta We love Disney. Come tutti gli aspiranti cantanti, Sanremo è un tappa fondamentale e anche Carola prova a mettere piede sul palco dell’Ariston. È il 2017 quando arriva tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Prima che arrivi il giorno.

