calcio:-una-magia-di-cuadrado-e-dybala-stendono-il-genoa,-la-juve-risale-al-5°-posto

Torino, 5 dic. – (Adnkronos) – Quarta vittoria nelle ultima cinque partite per la Juventus che tra le mura amiche dell’Allianz Stadium supera 2-0 il Genoa grazie a un gol per tempo di Cuadrado, a segno direttamente da calcio d’angolo e Dybala. I bianconeri agganciano al quinto posto la Fiorentina con 27 punti, -7 dalla zona Champions League. I rossoblù, che non tirano mai in porta, restano desolatamente terz’ultimi a quota 10. Match dominato in lungo e in largo dalla squadra di Allegri, decisamente superiore all’avversario, che ha la pecca di non chiudere la partita fino al 37′ della ripresa.

I padroni di casa sbloccano quasi subito, alla prima occasione. Al 9′ Cuadrado, direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, si inventa una traiettoria che non lascia scampo a Sirigu. I bianconeri proseguono il forcing, con Bernardeschi vicino al raddoppio: l’ex Fiorentina favorito dal buon lavoro di Morata, si inserisce in area sulla destra e scarica in porta, con Sirigu che respinge.

Poco dopo il 33 avrebbe un altro pallone per il suo primo gol in questo campionato, ma ci mette troppa potenza e lo manda alto. Cuadrado poi mette i panni dell’assist-man e la mette sulla testa di De Ligt, che sbatte però su Sirigu sia al 32′ che cinque minuti più tardi, su invito stavolta di un Bernardeschi nel vivo. Altra enorme chance al 45′, con Morata liberato a tu per tu con Sirigu da Dybala e fermato di nuovo dal portiere ospite.