calcio:-serie-a,-udinese-ko-3-1-in-rimonta-e-l’empoli-sale-al-decimo-posto

Empoli, 6 dic. – (Adnkronos) – L’Empoli batte 3-1 in rimonta l’Udinese e si porta nella parte sinistra della classifica agganciando il Verona al decimo posto con 23 punti. La squadra toscana si conferma una delle rivelazioni del campionato e dopo aver chiuso in svantaggio la prima frazione per il gol di Deulofeu al 22′ reagisce alla grande nella ripresa grazie alle reti di Stojanovic al 5′, Bajrami al 14′ e Pinamonti al 33′. I friulani confermano il momento negativo rimandando ancora l’appuntamento con la vittoria che manca ormai da un mese. La classifica langue e vede i bianconeri quattordicesimi a quota 16.

È l’Empoli a fare la partita, cercando di sfruttare le tante assenze in difesa dell’Udinese: Gotti deve ricorrere a De Maio, mai utilizzato finora, nella linea a 4 con Perez, Samir e Udogie. I toscani partono forte e mettono paura a Silvestri, salvato prima dalla chiusura decisiva di Makengo e poi bravo a respingere le conclusioni insidiose di Zurkowski e Cutrone.

I friulani si affidano prevalentemente alle ripartenze; Soppy da una parte e Deulofeu dall’altra sono clienti molto insidiosi per gli esterni in maglia azzurra, che si fanno sorprendere al 22′. Pallone lungo per Success, bravissimo a fare da boa e ad allargare per lo spagnolo a sinistra; l’ex Milan chiede e ottiene l’uno-due e brucia Vicario con un tiro preciso dall’interno dell’area. La reazione dei padroni di casa è sterile e ben controllata dalla retroguardia bianconera. Anzi, sono Arslan e Udogie a sfiorare il raddoppio.