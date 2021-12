ancora-un-tragico-lutto-per-la-regina-elisabetta:-addio-a-fortune-fitzroy

Morta Fortune Fitzroy, amica della famiglia reale e ancora un altro lutto per la Regina Elisabetta da quando otto mesi fa è morto il suo compagno, il principe Filippo.

La regina Elisabetta ha perso una delle sue amiche più care, Fortune Fitzroy, la duchessa di Grafton, morta venerdì all’età di 101 anni.

La duchessa, nota anche come Ann Fortune Fitzroy, ha servito la famiglia reale come “Mistress of the Robes” per l’intero regno di Sua Maestà fino ad oggi. Nata come Ann Fortune Smith il 24 febbraio 1920, che ha servito la famiglia reale dal 1967. La nomina consisteva nell’essere una dama di compagnia di alto rango all’interno della Casa Reale inglese.

Fitzroy era dunque responsabile dei vestiti e dei gioielli della regina. Nel suo ruolo in “Mistress of the Robes”, la duchessa era incaricata di gestire anche le dame di compagnia ed era in servizio per la maggior parte degli eventi reali importanti, come le visite di stato.

Nel 1980, la duchessa ricevette il prestigiosa premio di “Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order”, conferito personalmente dalla regina per i servizi resi alla monarca. Fortune Fitzroy era così legata alla regina che assegnò a lei l’onore di essere la madrina della seconda figlia della duchessa nel 1954.

Fitzroy ebbe cinque figli con suo marito, l'undicesimo duca di Grafton Hugh Fitzroy, nel 1946.

La sua morte segue quella del marito della regina, il duca di Edimburgo, scomparso lo scorso aprile all’età di 99 anni. La regina ha descritto la morte di suo marito, il principe Filippo , come “aver lasciato un enorme vuoto nella sua vita”, secondo il duca di York. Il principe Andrew invece ha paragonato la morte di suo padre alla perdita di un “nonno della nazione”.