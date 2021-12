all-together-now,-giacomo-voli-irriconoscibile:-eccolo-qualche-anno-fa

Questa sera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di All Together Now 2021, ecco le esperienze passate di Giacomo Voli.

Giacomo Voli e un cantante ed ex concorrente di “The Voice” in cui ha conquistato il secondo posto, adesso invece è uno dei preferiti a “All Together Now“. Lo show di canale 5 è tornato, e i concorrenti dovranno riuscire a conquistare il muro dei cento esperti e il cuore dei quattro giudici dello show: Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Giacomo Voli.

L’artista in un’intervista racconta di quando è riuscito a salire sul podio al secondo posto a “The Voice”, ma la sua avversaria ha vinto a mani basse, grazie al suo grande talento. La sua sfidante era infatti Suor Cristina, che ha vinto l’edizione del talent show del 2014. Giacomo Voli afferma di aver visto trionfare la religiosa. La donna è diventata subito un fenomeno televisivo richiamando l’attenzione di tutto il mondo.

Molte critiche sono state fatte a Voli, il quale non ha celato il dispiacere di non aver perduto l’edizione. L’artista infatti ha affermato in un’intervista di essere rassegnato perchè sapeva già che la vittoria sarebbe andata a Suor Cristina. Il singolo però di Giovanni Volo, “Rimedio”, ha avuto un gran successo.

“Non ce l’ho con Suor Cristina“, afferma Volo, e si è reputato contento dell’esperienza che ha portato il suo personaggio alla ribalta. “Per me The Voice ha rappresentato comunque un’occasione d’oro” ha dichiarato il cantante.

Della vita privata dell’attuale concorrente di “All Together Now 2021” sappiamo che ha recuperato la relazione con la sua fidanzata Francesca. Durante il programma infatti l’artista ammette che ha avuto una crisi con la sua fidanzata perchè ammette di averla trascurata. Ma alla finale del programma Francesca era lì per ascoltare il suo fidanzato Giovannni cantare. “Senza di lei non potrei mai farcela”, afferma voli, e poi l’artista stesso ha affermato che presto le chiederà di sposarla.

