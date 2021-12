Ultimo, la fidanzata del cantante: sua madre è una star famosissima

Il cantante romano Niccolò Moriconi in arte Ultimo già da qualche mese si è innamorato della giovane Jacqueline Di Giacomo. Cosa sappiamo di lei? Be’, innanzitutto, sappiamo che la fidanzata di Ultimo non abita in Italia: vive fra l’America e Hong Kong. E poi abbiamo capito che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, come sua madre… E sapete di chi stiamo parlando?

Ultimo, cantautore nato a Roma il 27 gennaio 1996 nel quartiere di San Basilio, ed esploso a livello musicale nel 2017 a Sanremo Giovani, è da tempo legato a una bella ragazza: Jacqueline Di Giacomo. Di lei sappiamo che ha un papà italiano e una mamma americana, e che vive a Los Angeles, anche se torna spesso a Roma. Per amore, ovviamente, ma anche per velleità professionali. Infatti Jacqueline sogna di poter diventare un’attrice, o una showgirl… Come sua madre!

Chi è la madre di Jacqueline Di Giacomo?

Veniamo a noi. Jacqueline è nata nel 2000, quando sua madre si legò per un breve periodo all’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Ecco, abbiamo già annunciato che sua madre è un personaggio famosissimo. Sì, una ballerina e showgirl iconica della televisione italiana. Avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente, di Heather Parisi.

La fidanzata di Ultimo, più precisamente, è la figlia secondogenita della celebre artista esplosa a Fantastico, nell’estate del 1980. Ma mamma e figlia non hanno un buon rapporto.

Fino a qualche tempo fa, Jacqueline era solita incontrare la madre e condividere con lei le sue giornate. Ma poi qualcosa si è spezzato. Che cosa è successo?

Le ragioni della crisi familiare di Jacqueline, la ragazza di Ultimo

L’argomento è delicato, ma pare che la ragazza non abbia proprio un buon rapporto con la genitrice. Più o meno velatamente, Jacqueline accusa Heather di non parlare mai né di lei né della sorella maggiore Rebecca, nata nel 1994 dal primo matrimonio con Giorgio Manenti. Secondo la fidanzata di Ultimo, che di secondo nome fa Luna, la cara Heather sarebbe un po’ lontana con la mente e con il cuore dalle sue due prime figlie. Come se si fosse un po’ troppo concentrata sulla sua nuova vita in Cina, dove vive con il secondo marito e i due fratelli gemelli nati dall’ultimo matrimonio.

Su Instagram qualche tempo fa la ragazza ha rivelato di non condividere mai foto con la madre proprio perché non la frequenta. Poco male, ci sarà tempo di recuperare. E intanto c’è Ultimo a farla sentire felice e protetta.

