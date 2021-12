san-marino:-incidente-mortale-per-una-coppia-di-giovani-fidanzati

San Marino: ieri sera due giovani fidanzati di 18 anni hanno perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale lungo la Sottomontana. La coppia è morta sul colpo e l’intervento dei soccorsi è stato inutile. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro.

Nella serata di ieri, sabato 4 dicembre, due giovani fidanzati di 18 anni hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a San Marino, lungo la Sottomontana in direzione di Murata.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 22.00 e la giovane coppia è morta per via di uno scontro frontale dopo aver perso il controllo della vettura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a San Marino: ancora sconosciute le cause del sinistro

Elly Mattiuzzi e Daniele Volanti: questi sono i nomi dei due giovani di Rimini che sono deceduti sul colpo. La coppia era a bordo di una Fiat 500, con targa italiana, quando il veicolo ha cominciato a sbandare lungo il rettilineo della strada.

L’auto è andata a finire prima contro un muretto e poi sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Volkswagen Golf. Infine, è stata coinvolta anche una BMW nell’incidente.

I soccorsi, una volta giunti sul luogo dell’incidente, si sono potuti limitare solamente a costatare il decesso di Elly e Daniele. Per quanto riguarda il conducente che si trovava sull’altra auto coinvolta nel sinistro, l’automobilista è rimasto ferito in seguito allo scontro ma, fortunatamente, non è in gravi condizioni e al momento si trova in ospedale. Lo scoppio degli airbag frontali e laterali è stato d’aiuto.

La polizia civile è intervenuta per i rilievi: le motivazioni che hanno portato al sinistro sono ancora ignote. Sul canale del Corriere Romagna è stato condiviso il video dell’intervento degli agenti, che mostra le terribili condizioni in cui sono state ritrovate le auto.

