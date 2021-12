pablo-e-pedro,-il-duo-comico:-ecco-chi-sono-e-la-loro-carriera

Sabato 4 ottobre Claudio Baglioni tornerà in TV, su Canale 5 con il nuovo programma Uà – Uomo di varie età. Fra gli ospiti annunciati ci saranno Eros Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Renato Zero e Pablo e Pedro. Non avete bene presente chi sono questi ultimi due? Ve lo spieghiamo subito…

Pablo e Pedro sono un duo comico composto da Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi. I due hanno cominciato la loro carriera artistica nel lontano 1994, subito come coppia. Il nome che li ha resi famosi, Pablo e Pedro, è nato proprio a inizio anni ’90. Maestri di improvvisazione e delle battute spiazzanti, Nico e Fabrizio si sono fatti conoscere nei teatri laziali, poi nei cabaret più importanti d’Italia. Nel loro repertorio sfruttano da sempre la comicità demenziale e la parodia.

La carriera di Pablo e Pedro

Fra i loro cavalli di battaglia ci sono molti personaggi legati alla satira e alla pura parodia. Hanno per esempio interpretato spesso i “Nemici di Maria”, per prendere in giro il programma della De Filippi, i “Rappers” e gli “Incontri storici”. La svolta arriva nel 1999 quando approdano al Seven Show, un importante programma dedicato alla comicità in onda su Italia 7 (dove sono passati anche I Fichi d’India, Max Giusti, Ficarra e Picone). Dal giugno del 2000 lavorano anche a Disney Club e a Beato fra le donne.

Nel 2002 cominciano a comparire come commentatori a Quelli che il calcio. E da qui in poi i loro volti diventano noti per il pubblico italiano, con ospitate a Colorado Cafe’, Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e Domenica In. Dal 2006 hanno cominciato poi a esibirsi in grandi teatri, coadiuvati da Enrico Brignano.

L’approdo a Zelig

Il boom per il duo coincide con la prima ospitata a Zelig off, il programma di Mediaset che presenta nuovi cominci al pubblico italiano. Da lì sono presto passati al Zelig ufficiale. Attualmente sono in giro per teatri, e sabato 4 dicembre parteciperanno come ospiti al nuovo programma di Claudio Baglioni.

Se volete tenervi aggiornati sui loro tour e conoscere meglio i due comici, dovreste seguire la pagina facebook dedicata al duo. Ecco intanto un loro video recente.

