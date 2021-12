Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 6 al 12 dicembre per tutti i segni

ARIETE – Cinque stelle per l’Ariete. Forse stai amando una persona che in questo momento riesce a darti poche certezze e potrebbero esserci delle tensioni. Anche in famiglia. Tempo al tempo e tutto si risolverà nel migliore dei modi: non essere frettoloso. Sul lavoro, la situazione è in fase di miglioramento e ora bisogna ricominciare da zero. Cerca di parlare di più, di confrontarti a metà settimana con chi conta!

TORO – Quattro stelle per il Toro. Venere è in buon aspetto e il cielo in amore promette grandi cose con i rapporti che sono avvantaggiati. Lasciati andare a nuove conoscenze, anche se non hai voglia di prendere impegni per il futuro: forse vuoi vederci chiaro? Sul lavoro, stai uscendo dalla fase incerta lentamente e in alcuni momenti hai pensato fosse necessario ricominciare da zero. Cerca di fare delle scelte ponderate!

GEMELLI – Tre stelle per i Gemelli. Venere è neutra e in amore potresti anche vivere belle emozioni o fare un incontro piacevole a metà settimana. Forse ci sono problemi nelle storie nate da poco e sarebbe meglio proteggere un’amicizia. Occhio perché nella giornata di venerdì sarai particolarmente critico nei confronti di tutti! Sul lavoro, stai aspettando delle novità, ma Mercurio è in opposizione e la stanchezza inizia a farsi sentire! Le occasioni non mancheranno e nel corso dei prossimi mesi arriveranno delle soddisfazioni, dai tempo al tempo!

CANCRO – Quattro stelle per il segno del Cancro. Venere è in opposizione e porta con sé un po’ di dubbi in amore. Le storie nate da poco devono essere messe alla prova: forse sei troppo distratto dal lavoro e per te tutto il resto passa in secondo piano. Favoriti, però, gli incontri nella giornata di venerdì: fai attenzione! Sul lavoro, non lasciare la strada certa per quella sconosciuta: non sei ancora pienamente convinto delle scelte e bisogna essere pazienti per sopportare delle responsabilità poco gradite

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Cinque stelle per il Leone. Le storie d’amore che nascono in questo periodo sono importanti: sei molto affascinante, il Sole è dalla tua parte e ora torni protagonista della tua vita sentimentale. Piccole tensioni solo nella giornata di mercoledì, poi ti puoi lasciar andare alla passione per tutta la settimana. Sul lavoro, gli accordi che nascono ora sono molto soddisfacenti. Sei stanco, quello sicuramente, ma anche contento dei risultati che stai ottenendo. Occhio a venerdì, non essere frettoloso!

VERGINE – Tre stelle per il segno della Vergine. Venere è in aspetto interessante e inizia a lasciare spazio ai nuovi amori: cerca solo di essere più fiducioso, meno diffidente. L’amore va cercato, non capita solamente: potresti anche vivere storie intriganti, ma devi accettare gli inviti. Non declinarli! Sul lavoro, sai quanto vali e nessuno mette in discussione questo. C’è chi fa bilanci, chi è sposato e deve cercare di far quadrare i conti, ma le giornate di lunedì e martedì sono favorevoli per tutti!

BILANCIA – Cinque stelle per il segno della Bilancia. Venere è contraria e l’amore è un po’ ostacolato, bisogna superare i problemi. Se lunedì o martedì le cose non vanno, meglio aspettare mercoledì quando riuscirai a fare chiarezza nel tuo cuore. Sii prudente con i nati sotto il segno dell’Ariete. Se c’è qualcuno che bussa alla tua porta e ti fa una proposta, potresti anche prendere tempo prima di dire di sì. Sul lavoro, hai tante cose da fare e molto da chiedere, meglio se da mercoledì in poi. Hai avuto troppe spese, ma Mercurio è dalla tua parte e ci sarà un leggero recupero. Novità in arrivo la prossima settimana!

SCORPIONE – Scorpione. Venere è dalla tua parte e anche la Luna lunedì sarà favorevole. In amore evita le vendette, cerca di andare oltre, di dimenticare: ora hai bisogno di lasciarti andare a nuove emozioni e gli incontri sono favoriti anche nelle prossime settimane. Bene, no? Sul lavoro, giovedì potresti perdere le staffe, ma martedì riuscirà ad agire e a portare a casa belle soddisfazioni. La situazione gener

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – Cinque stelle per il segno del Sagittario. In amore l’oroscopo promette grandi cose perché Sole e Mercurio transitano nel tuo segno e dalla prossima settimana arriverà anche Marte. Cerca di lasciarti andare alle belle emozioni, non tentennare troppo: se c’è qualcuno che ti piace non perdere tempo. Sabato e domenica con tre pianeti dalla tua parte la sensualità e la passionalità non mancheranno! Sul lavoro, sai come recuperare e uscire dalla crisi. Ora i nuovi progetti possono decollare e ci sarà una bella fase tutta da vivere: sei ottimista e sai come reagire, come rialzarti!

CAPRICORNO – Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. L’amore non manca, ma a volte tu ti trovi a fare i conti con dubbi e ripensamenti. Venere è con te, il cielo è protetto, ma lunedì potresti mettere alla prova una relazione. Chi è single, invece, potrebbe conoscere una persona, ma forse ha paura di innamorarsi sul serio. Sul lavoro, il mese di dicembre sarà interessante, soprattutto dalla prossima settimana quando Mercurio sarà con te. Tutto procede bene, ma forse qualcosa ti sta stretto e bisogna capire cos’è!

ACQUARIO – Quattro stelle per l’Acquario. Il cielo promette grandi cose in amore e potresti anche realizzare un sogno. Anche le storie più trasgressive potranno contare sulle stelle, che sono ottime. Cerca di fare nuove conoscenze e se c’è già qualcuno che ti interessa, non mollare. Le giornate di sabato e domenica saranno speciali. Sul lavoro, sei molto creativo e se lavori come dipendente hai già accettato un nuovo incarico. Tutta la settimana va bene anche se hai un’attività tutta tua. Meglio di così?

PESCI – Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore ora potresti mettere in discussione tutto: cerca di riflettere, di non chiedere troppo soprattutto se una storia è nata da poco. Sabato e domenica potresti essere critico nei tuoi confronti, ma non temere perché un problema potrebbe risolvervi entro poche settimane. Sul lavoro, mesi importanti in arrivo per quelli volenterosi e con tanti progetti nel cassetto. Arriverà una bella rinascita, una svolta: questa settimana non sarà granché, ma bisogna guardare al futuro. Sì alle richieste da fare, ma solo nella giornata di venerdì che è la migliore!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 6 al 12 dicembre per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.