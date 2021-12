Oroscopo di Paolo Fox 6 dicembre: amore, lavoro e salute di questo lunedì

Ariete – In amore presta maggiore attenzione ai sentimenti nati di recente. Sul lavoro invece oggi non è la giornata ideale per prendere importanti decisioni.

Toro – In amore la giornata parte bene, la Luna è nel segno! Sul lavoro invece se attendi delle conferme presto arriveranno.

Gemelli – In amore c’è un pò di agitazione ultimamente e questo non è mai un bene. Sul lavoro invece c’è bisogno di più impegno, è come se tutto andasse a rallentatore.

Cancro – In amore ti piaccono le sfide ma attento a non esagerare. Sul lavoro invece ci sono delle tensioni legate molto probabilmente a questioni economiche.

Leone – Ultimamente stai dando più importanza al lavoro ed il partner potrebbe risentirne. Sul lavoro invece il momento è positivo, le cose vanno per il verso desiderato.

Vergine – Buon momento per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece hai della belle idee, novità in arrivo.

Bilancia – In amore potrebbero esserci delle tensioni di troppo, soprattutto nelle coppie di lunga data. Sul lavoro invece non creare polemiche e pondere bene le tue decisioni.

Scorpione – In amore è un periodo decisamente interessante, belle emozioni in vista. Sul lavoro invece non affrettare le cose, cambiamenti in arrivo.

Sagittario – In amore ci sono delle piccole tensioni ma se il rapporto è saldo non hai nulla di cui preoccuparti. Sul lavoro invece sono possibili riconferme.

Capricorno – Luna e Venere nel segno, le emozioni valgono doppio! Sul lavoro invece anche se rimescolerai le carte in gioco, il successo non mancherà.

Acquario – Con la Luna nel segno le giornate dal 7 al 10 portano emozioni nuove. Sul lavoro invece dei buoni risultati potrebbero arrivare entro dicembre.

Pesci – In amore con la Luna favorevole le soluzioni sono dietro l’angolo. Sul lavoro nuovi progetti in arrivo, tieniti pronto.

