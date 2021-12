Oroscopo di Branko 6 dicembre: salute e amore di questo lunedì

Ariete – Oggi la pazienza sarà la vostra parola d’ordine. Vi sentite combattuti tra due direzioni. Sapete bene che ritirarsi, almeno per il momento, è l’opzione migliore. Lasciate correte il tutto in attesa di una nuova opportunità.

Toro – Il fatto che siate costretti a rallentare un po’ non vi sembra un problema perché sapete di andare avanti allo stesso ritmo esatto degli altri. Le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Cercate di evitare il lavoro eccessivo.

Gemelli – Sentite davvero il bisogno di qualcosa di palpitante e che vi faccia smuovere dal torpore. Ad esempio, potreste sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Fatelo solo con chi siete in grande confidenza.

Cancro – Probabilmente oggi avrete delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente. Questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di voi è meno importante di quello che pensate di voi stessi. Bene cosi!

Leone – La vostra eccitazione è contagiosa e coinvolge attivamente anche gli altri. Ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Provate a riposarvi un poco nel frattempo.

Vergine – Avete bisogno di evolvere e sviluppare una relazione con una persona a voi cara, magari basta un piccolo ritocco a livello interpersonale. In questo momento avete anche bisogno di ricevere, ma purtroppo ci sarà qualche ostacolo sul vostro cammino. Non demordete.

Bilancia – Non volete proprio rinunciare alla vostra libertà, e fate bene. Cercate tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere la vostra persona e il vostro essere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore.

Scorpione – Senza rendervene conto, oggi sarete molto disciplinati e riuscirete a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo vi sentite, e lo siete di fatto, molto più indipendenti, sebbene gli altri possano leggere questo vostro atteggiamento come egoismo.

Sagittario – Siete proprio come dei parafulmini. E se il fulmine non vi riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirvi gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto ciò che potete vedere ed osservare oltre voi. Mente e corpo sono in perfetta sintonia, approfittatene.

Capricorno – State cercando la persona giusta con cui confidarvi e far uscire il vostro lato più tenero. Purtroppo non riuscire ancora a trovarla, ma non dovete demordere. Solo la pazienza e la perseveranza danno doni longevi e sicuri.

Acquario – La fase lunare di oggi ti influenza in modo profondo dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Anche le perdite di controllo, però, possono insegnarvi molte cose ed essere molto utili.

Pesci – Molto probabilmente vi sentirete molto infastiditi sul lavoro, perché qualcuno in particolare potrebbe richiedervi sempre di più sul vostro operato. Avete paura di fare cose fuori dall’ordinario soprattutto a causa dell’opinione altrui, ma cercate di superarla.

