Massimo Boldi, l’amore per Anita Szacon: chi è la nuova compagna

Il noto attore Massimo Boldi si è detto di nuovo innamorato: lei è più giovane e ha un carattere “spigoloso”: di chi si tratta

Per un anno “Cipollino” è stato fidanzato con Irene Fornaciari (omonima della cantante e figlia di Zucchero, con la quale non va confusa) e sembravano prossimi alle nozze.

In un’intervista a Domenica In aveva spiegato com’era nato il loro amore, ma tutto è svanito. Ora l’attore milanese ha deciso di impegnarsi di nuovo. È innamorato ma al momento non si può ancora parlare di una vera e propria storia.

Massimo Boldi, la foto della donna che l’ha rubato il cuore

Anita Szacon è una cosmotologa che lavora in una farmacia di Roma e per lei ora batte il cuore di Boldi. I due sono stati visti insieme dal settimanale Oggi. “Se sono innamorato? Credo di sì, perché ha un carattere impossibile: solo un uomo innamorato potrebbe resistere”, ha confessato al magazine. Ha detto che ha un carattere spigolossimo ma anche una grande sesibilità. Perché non si può parla di amore adesso? “Lei mi sfugge” ma è certo che riuscirà a conquistarla.

A 75 anni non vuole arrendersi all’idea di non avere accanto una donna. L’età per offrire una famiglia con dei figli non c’è. È consapevole di ciò e nell’intervista dice che è circondato da tante belle ragazze giovani e spesso sono loro a proporti con messaggi sui social. “Si vede che non piaccio alle donne mature“.

Un cuore insomma ancora innamorato che sui sentimenti batte per quello che sarà e potrebbe essere, e non restando nel passato, pur sensa dimenticare la cara moglie Marisa.

