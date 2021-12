massimo-boldi-e-la-moglie-marisa:-un-ricordo-indelebile-per-l’attore

Massimo Boldi, amatissimo attore comico italiano, è stato sposato per molti anni con Maria Teresa Selo, detta Marisa. I due si conobbero nel 1972 e si sposarono l’anno dopo. Sono rimasti insieme fino al 2004, anno in cui Marisa è morta, dopo una lunga e sofferta malattia. Boldi ha ricordato molte volte l’amata moglie. Non può dimenticarla…

Ogni volta che parla della sua vita privata, l’attore Massimo Boldi torna sul lutto che lo ha colpito nel 2004, quando ha perso la sua amata moglie Marisa. Massimo ha raccontato di averla conosciuta nel negozio di famiglia, una latteria. Già al primo sguardo fu colpito dalla bellezza di quella ragazza. Un passo alla volta, giorno dopo giorno, fra i due nacque un’amicizia e poi un amore. Marisa era originaria di Napoli e viveva con la famiglia a Milano. Si serviva nel negozio in cui lavorava il giovane Massimo. E nel 1972 nacque la loro storia d’amore.

Come si sono conosciuti Massimo Boldi e la sua prima moglie

Tempo fa, ospite da Mara Venier, Boldi narrò del magico incontro con Marisa. “Era il settembre del 1972, un giorno di lavoro come un altro. Poi nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione”. Massimo ha poi svelato di essere caduto in depressione dopo la morte della moglie, avvenuta nel 2004, dopo dieci difficili anni di malattia e sofferenza. Aveva solo quarantasette anni, Marisa. Era stata colpita da un brutto cancro al fegato.

In alcune trasmissioni Massimo ha confidato di sentirsi ancora in contatto con la moglie defunta. Come se il suo spirito continuasse a stargli vicino.

“Ci sono cose che non si possono cancellare”, ha detto per esempio alla Venier l’anno scorso. “C’è stato un episodio: nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai…”

Tutti gli amori di Massimo Boldi

Dopo la morte di Marisa, l’attore comico lombardo ha provato a rimettersi in pista. Già nel 2004 si legò a Loredana De Nardis, attrice a La sai l’ultima? e poi in molti film di Boldi, Matrimonio alle Bahamas, Un ciclone in famiglia, La fidanzata di papà, A Natale mi sposo…

Dopo aver scoperto di essere stato tradito da Loredana, Massimo si è legato a Irene Fornaciari, quarantenne, nota per essere sorella del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. Anche con Irene la storia è finita. Il suo più grande amore resta quello della moglie Marisa.

