ilona-staller,-single-o-fidanzata?-la-vita-privata-dell’ex-pornodiva

Domenica 5 dicembre, Ilona Staller in arte Cicciolina sarà ospite nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex pornostar parlerà del suo passato artistico e sentimentale. E discuterà anche del suo presente. C’è forse qualche uomo nuovo nella vita di Cicciolina?

Di sicuro oggi pomeriggio, ospite a Verissimo, la settantenne Ilona Staller ci parlerà del suo tempestoso e triste matrimonio con l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il figlio Ludwig. In passato Cicciolina ha raccontato spesso dei tanti soprusi subiti da Koons durante il loro breve matrimonio. Lui la maltrattava anche quand’era incita. Una volta la chiuse fuori casa, sotto la neve, mezza nuda. Ci sono poi le storie sulla lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio. Jeff prese il piccolo Ludwig e se lo portò in America. E allora Cicciolina andò a recuperare il piccolo e, con un rapimento da film, riuscì a ricondurlo in Italia. Oggi Ilona dichiara che l’ex marito (uno degli artisti più quotati al mondo) non le ha mai versato un euro per il mantenimento del figlio.

La vita sentimentale di Ilona Staller

Cicciolina inziò presto ad amare gli uomini, così come precocemente fu lanciata nel mondo dello spettacolo: a tredici anni vinse Miss Ungheria e iniziò a posare nuda. Tempo fa l’attrice dichiarò di aver avuto più di duemila uomini nella vita. Da qualche anno però l’ex pornostar si dichiara felicemente single.

Ilona cerca un uomo alla sua altezza: un compagno leale e che la rispetti. Vorrebbe avere accanto una persona seria. Questo non vuol dire, però, che abbia totalmente rinunciato a una vita sessuale: “Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino. Con gli uomini no“, disse qualche tempo fa a Vanity Fair.

Cicciolina, una star iconica

Ilona Staller è arrivata ai settant’anni, e guardandosi indietro riconoscerà di sicuro un percorso di vita difficile ma, in un certo senso, straordinario. La Staller (nata come Elena Anna Staller a Budapest) è stata un’indossatrice, una miss, una dj, una cantante, un’attrice, un’imprenditrice, una star del porno, una politica, una deputata, un’icona generazionale e un’attivista. Secondo alcuni è stata anche una spia!

Se volete conoscere meglio le abitudini e le passioni di Ilona potete seguirla sui suoi social. L’ex pornostar ungherese naturalizzata italiana è parecchio attiva su Facebook e su Instagram. Posta selfie, foto dei suoi gatti e di suo figlio Ludwig: il vero amore della sua vita.

