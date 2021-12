ilona-staller,-ecco-il-figlio-ludwig:-l’amore-della-sua-vita

Si chiama Ludwig Maximillian Koons, ed è nato nel 1992. Si tratta del figlio di Ilona Staller, la ex famosa pornostar ungherese e parlamentare italiana (esponente del Partito Radicale), meglio nota come Cicciolina. Suo padre è l’artista statunitense Jeff Koons, uno dei giganti dell’arte contemporanea. Ludwig è il vero grande amore di Ilona. Nessun altro uomo può competere con lui…

Ludwig Koons è nato nel 1992, un anno dopo che Cicciolina sposò Jeff Koons. Il matrimonio dei genitori si concluse presto e male, e così Ludwig è cresciuto con la madre, fra l’Italia e l’Ungheria. Dal padre ha ereditato la passione per l’arte. Ha infatti studiato all’Accademia di Belle Arti. Dalla madre, invece, Ludwig ha ricavato il bernoccolo per lo spettacolo. Anche lui sogna di poter lavorare nel cinema.

L’infanzia per Ludwig fu parecchio complicata. Quando i suoi si separarono, suo padre Jeff lo rapì per portarselo a New York. Poi fu Ilona a rapire Ludwig dalla casa americana di Jeff, riportandolo in Italia. Al tempo lo strascico giudiziario fu lunghissimo. Koons denunciava la Staller e lei faceva altrettanto con l’ex marito. Anche l’Italia e gli Stati Uniti entrarono in rotta sulla questione e si rischiò l’incidente diplomatico. Ad aiutare Cicciolina in quegli anni c’era il famoso penalista Luca Di Carlo, difensore (che ha lavorato come legale anche per Michael Jackson e per famiglia di Pablo Escobar…

Ludwig, il figlio di Ilona Staller

Il ragazzo è molto affezionato alla madre. Non la giudica per il suo passato da pornostar. Anzi, Ludwig ha sempre detto di riconoscere in sua madre Ilona Staller un grande coraggio. L’ha definita “una donna scomoda“. L’unico problema è che il mondo del cinema sembra rifiutarlo o tenerlo poco in considerazione proprio per via della parentela con un personaggio dall’immagine così appariscente e ingombrante.

Ai tempi della scuola, i ragazzini lo prendevano in giro, sempre per via della professione della genitrice, ma a Ludwig non è mai importato. Cicciolina lo descrive come un ragazzo forte e che sa ciò che vuole.

La vita privata di Ludwig Koons

Sappiamo che il figlio di Cicciolina è stato fidanzato per dieci anni con l’attrice e modella Soraya Roselli. La loro storia è finita nel 2016, ma la Staller ha condiviso più volte su Instagram alcune foto della coppia.

In passato anche Ludwig postava parecchio sul proprio profilo Instagram, ma oggi non è più attivo online. Quando i giornalisti in passato hanno cercato di stuzzicarlo chiedendogli se ha mai visto i film della madre, il ragazzo ha risposto senza problemi: “Ho visto da solo i porno di mia madre, non mi ha fatto nessun effetto. Se me li avessero fatti vedere i miei amici li avrei presi a calci in bocca. Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso”.

