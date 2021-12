francesca-neri,-come-sta-dopo-la-malattia:-ecco-le-sue-parole

Dopo anni di cure e sofferenza inenarrabili torna il sereno per Francesca Neri. L’attrice cara a Massimo Trosi rivela la sua attuale condizione di salute in una intervista concessa al settimanale Confidenze

L’attrice nata a Trento ma ormai romana di adozione soffre di una malattia invalidante. I dettagli del suo stato di salute.

Francesca Neri, 57 anni lo scorso 10 febbraio, molto ben portati peraltro, ha da poco dato alle stampe il suo primo libro, Come carne viva edito da Rizzoli. Il libro è stata una vera e propria terapia per superare il dramma di una malattia importante.

Lo rivela lei stessa in una intervista concessa all’edizione in edicola del settimanale di gossip e società Confidenze. La Neri, nell’incontro con la giornalista, ripercorre le tappe della sua malattia, la cistite interstiziale, una malattia fortemente invalidante della quale soffre da qualche anno.

La patologia di cui soffre l’attrice è, secondo quanto riporta il Ministero della Salute nel prontuario ufficiale della patologie riconosciute, di una “disfunzione cronica delle pareti pelviche”.

La malattia di Francesca Neri ed il ritorno alla Vita

Una patologia che in pratica rende molto complicato, ma al tempo stesso costante, l’urinare. In sostanza, ha spiegato l’attrice in una recente intervista al Corriere della Sera, ogni attività delle pareti pelviche genera lesioni e dolori lancinanti. Dolori “Dieci volte più potenti di quelli del ciclo mestruale”.

Una malattia per la quale non esiste una cura definitiva se non quelle relative alla riduzione del dolore e del danno. “Nei momenti peggiori ho pensato al suicidio “ spiega nel libro Come Carne Viva la moglie di Claudio Amendola.

Ma il peggio, stavolta, sembra davvero alle spalle. “Sono stata chiusa in casa per anni” racconta a Confidenze ed il libro è stato lo sfogo giusto per scacciare via la sofferenza e per tornare alla Vita. Vita alla quale purtroppo non appartiene più il caro amico Stefano.

Stefano, racconta Francesca Neri nell’intervista, era un parrucchiere che era stato molto vicino all’attrice ed alla famiglia, in particolare al figlio Rocco, durante la fase acuta della malattia. Se n’è andato poco prima dell’uscita del libro. A lui è dedicata l’opera.

