albe-e-serena-di-amici:-la-mamma-di-lei-dice-la-sua-sulla-coppia

Albe e Serena dhanno formato la prima coppia nel talent di Maria De Filippi: il commendo della madre sul fidanzamento

Albe e Serena hanno fatto parlare molto di loro non solo per aver formato la prima coppia dell’edizione numero 21 di Amici ma anche perché a seguito del primo bacio c’erano state delle polemiche.

Una conseguenza quasi inevitabile visto che la nascita dello loro storia è sotto gli occhi di tutti e lio veniva da una relazione recente.

Dopo un bel po’ di tempo è arrivato anche il commento di Ottina Loconte, la mamma di Serena, e l’ha fatto rilasciando delle dichiarazioni a Tv Mia. Più che sulla storia in generale si è soffermato su Albe che ha rubato il cuore alla figlia.

La donna è entusiasta di lui a che perché è riuscito a far innamorare Serena. La ragazza ha sempre avuto vari spasimanti ma ha sempre dedicato più tempo alla danza.

Albe e Serena: cos’ha detto la mamma

“Mi sembra un ragazzo perbene. Non ho ancora parlato con lui ma ho fiducia nelle scelte di Serena”. Albe è il primo ragazzo che vede insieme alla figlia e non può che essere contenta. In più si augura che continui a stare bene e a coltivare il sogno che sta inseguendo da tempo.

Sogno che oggi, domenica 5 dicembre, avrà una tappa importante perché andrà in onda la nuova puntata di Amici 21. Serena ha comunque già dimostrato che anche se è presa dal cantante non dimentica gli obiettivi principali e perché è lì.

Per come l’ha descritta la mamma, è una ragazza responsabile e se non si è mai fatta distrarre molto precedentemente dai ragazzi, pur innamorata come adesso certamente continuerà ad essere concentrata sulla danza.

