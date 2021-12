Veronica Gentili sgrana gli occhi: l’imitazione di Tremonti, occhio alla faccia in diretta | Video

Ci mancava solo Gabriele Albertini ad arricchire il mondo della satira politica in tv. Clamoroso a Controcorrente, su Rete4, con Veronica Gentili che fa il colpaccio mettendo l’uno di fronte all’altro (sia pure in collegamento, a distanza) l’ex sindaco di Milano ed europarlamentare e Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia dei governi Berlusconi. E Striscia la notizia festeggia inserendo il siparietto di diritto nella classifica dei “nuovi mostri” con il peggio (ma in questo caso il meglio) della settimana televisiva italiana.

Albertini imita Tremonti: guarda il video integrale di Striscia la notizia

“Siamo una fase complessa, occorre una mente lucida”, azzarda Albertini, imitando la tipica erre arrotata e la cadenza cattedratica del professor Tremonti. L’ex ministro increspa le labbra in un sorriso, la Gentili prima sgrana gli occhi e apre bene le orecchie, incredula, e poi se la ride sonoramente di gusto. “Credo che qualcuno ha detto che Monti era un valido leader. Ebbene, abbiamo bisogno di un leader al cubo. Tre-monti, tre volte Monti“.

E dire che evocare sia pure per scherzo il nome di Mario Monti, su Rete4, ultimamente fa gelare il sangue. Era stato proprio l’ex premier del famigerato governo dei tecnici a suggerire a Mediaset di non dare spazio a chi, come Mario Giordano o Paolo Del Debbio, era solito ospitare anche le opinioni “eretiche” dei no vax e dei no green pass nelle loro trasmissioni Fuori dal coro o Dritto e rovescio. Troppa democrazia fa male, si era lamentato l’ex SuperMario. Consiglio respinto al mittente da Cologno Monzese.