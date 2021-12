I protagonisti di The Voice Senior, c’è Stefania Castelli: la sua storia è incredibile, ecco chi è la cantante toscana.

Secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Senior questa sera e anche in questa occasione abbiamo alcuni degli audizionati che in anteprima rivelano che saranno parte del talent show di Raiuno. Tra loro, c’è una donna senese che ha una storia particolare: Stefania Castelli.

La donna è nata Stefano nel 1956 a Siena, ma nel 2003 si è sottoposta a una procedura clinica e chirurgica che l’ha resa donna. Fino a 46 anni, dunque, la donna ha vissuto nel corpo di un uomo, ma ha sofferto di quello che si chiama disturbo di identità di genere. È impiegata di banca, ma coltiva l’hobby della musica.

Non è dunque raro vederla esibirsi come musicista d’intrattenimento in numerosi locali della Toscana. Stefania Castelli è dunque la prima partecipante al talent show di Raiuno che ha completato la transizione di genere ormai molti anni fa. A questa esperienza ha dedicato anche un libro dal titolo “Nato donna”, che ha pubblicato quindici anni fa per una piccola casa editrice.

La storia di Stefania Castelli, la cantante che sbarca a The Voice Senior

L’operazione che le ha consentito il cambio di sesso è avvenuta nei primi anni Duemila a Trieste e in una vecchia intervista al quotidiano Il Piccolo ha raccontato la sua vicenda. “Quando sono entrata in sala operatoria a Trieste, sentivo solo felicità, non paura, nonostante sia un intervento pesante per me era una festa”.

Si tratta della prima persona che a Siena è riuscita a ottenere dal tribunale una sentenza per poi poter cambiare sesso. Ha un figlio grande che ha accettato il cambiamento, così come lo ha accettato anche l’anziano padre. Stefania Castelli ha contestualmente spiegato di aver però avuto problemi con molte persone. Tanti saluti negati e tanti amici andati via.

Una situazione che è stata compensata da un altro cambiamento nella sua vita. Infatti, racconta la cantante: “Ho trovato tanti amici nuovi, e anche qualcuno che sto aiutando a fare il mio stesso percorso: uscire dall’incubo e ritrovare interezza e felicità”. E ora la nuova sfida, con The Voice Senior.

