sabrina-salerno-a-ballando-con-samuel:-cosa-ne-pensa-il-marito?

Sabrina Salerno, in un’intervista per il magazine Gente, ha parlato di Ballando con le Stelle: come percepisce la sua esperienza, il rapporto instaurato con il suo insegnante Samuel Peron e cosa ne pensa Enrico Monti, suo marito.

La cantante, ha dichiarato che a Ballando con le Stelle si sta mettendo alla prova sia per quanto riguarda l’impegno fisico che richiede la gara sia per quanto riguarda i rapporti instaurati con gli altri partecipanti, in particolare con Samuel Peron.

Sabrina Salerno: il sostegno da parte del marito Enrico e del figlio Luca

Sabrina e Samuel non sono certamente partiti con il piede giusto: per la cantante non è stato facile l’inizio in veste di allieva, con difficoltà a seguire l’insegnante nel ballo e a trovare l’affiatamento necessario che dovrebbe avere una coppia durante le esibizioni. I due si sono scontrati ma, col passare del tempo, sono riusciti a costruire la sintonia che inizialmente mancava: oggi sono una delle migliori coppie dello show condotto da Milly Carlucci.

Nell’intervista per Gente, Sabrina ha parlato si suo marito, l’imprenditore Enrico Monti: i due stanno insieme dal 1994, nel 2004 sono diventati genitori di Luca e dopo due anni si sono sposati. Alcuni spettatori si sono chiesti se Enrico si fosse ingelosito per via del rapporto tra Sabrina e Samuel.

La cantante ha spiegato che il marito non è affatto geloso, anzi la segue e fa il tifo per lei, dandole anche consigli da un punto di vista esterno. Infatti, come raccontato da Sabrina, Enrico è stato il primo a dirle che lei ed il suo insegnante sul palco erano “freddi” e che “non si avvertiva trasporto”.

“Enrico è un uomo intelligentissimo, molto sicuro di sé ed equilibrato” ha affermato la cantante, in risposta alle ipotesi di un sentimento di invidia provato dal marito nei confronti di Samuel.

Sabrina ha parlato anche del figlio, Luca, ormai 17enne. Il ragazzo non la segue in televisione ma lei gli invia i video delle sue esibizioni il giorno successivo. Anche Luca apprezza l’impegno della madre e la sua partecipazione alla gara.

