Oroscopo di Paolo Fox 5 dicembre: domenica ideale per amore e famiglia

Ariete – In amore potrebbero nascere delle rivalità con una vecchia fiamma, attenzione. Sul lavoro invece se si sono stati dei problemi economici, il nuovo anno porterà delle soluzioni.

Toro – Se devi parlare con il partner fatti coraggio e non rimandare. Sul lavoro invece non essere così pignolo e cerca di non alimentare sterili polemiche.

Gemelli – In amore oggi la giornata è un pò sottotono, recupero da domani. Sul lavoro invece potrebbero esserci delle tensioni per via di diversi modi di vedere.

Cancro – In amore la giornata è un pò controversa, attenzione con Ariete e Capricorno.

Leone – In amore una storia nata in modo intrigante potrebbe rivelarsi inaspettatamente tranquilla. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese e pondera bene le scelte.

Vergine – In amore consiglio prudenza, rifletti bene prima di agire. Sul lavoro invece hai delle buone idee, novità in arrivo.

Bilancia – In amore per molte coppie è giunto il momenti di chiarirsi e parlare apertamente. Sul lavoro invece non sottovalutare le nuove proposte.

Scorpione – In amore Venere favorevole regala emozioni speciali. Sul lavoro invece è un buon momento per mettersi in gioco e fare qualcosa di nuovo.

Sagittario – In amore è un momento importante per fare nuovi incontri. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle novità.

Capricorno – In amore questa domenica regala delle piacevoli emozioni, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece non arrabbiarti se vedi che il tuo impegno non è proporzionale alla paga.

Acquario – In amore oggi potrebbero esserci delle tensioni, consiglio prudenza. Sul lavoro invece dovrai prendere delle decisioni, soprattutto se lavori come dipendente.

Pesci – In amore la situazione è un pochino tesa, miglioramenti nel pomeriggio. Sul lavoro invece il futuro è della tua parte, non temere.

