Oroscopo di Barbanera sabato 4 dicembre: le stelle di questa giornata

Ariete (21/3 – 20/4) – Il passaggio lunare nel segno del Sagittario vi rimette in sesto in un baleno se ultimamente avete avuto poca energia e poco entusiasmo.

Toro (21/4 – 20/5) – Finalmente la Luna vi lascia in pace e non dovrete più lottare troppo per far valere le vostre idee in ufficio o in casa. Meglio davvero così.

Gemelli (21/5 – 21/6) – L’indifferenza e l’apatia sono ben peggio di un piccolo scontro anche se acceso. Siete sotto il tiro della Luna nel vostro segno opposto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Offrite all’altro più della vostra semplice presenza anche se potete partire da solide basi. C’è bisogno di dialogo per costruire il futuro.

Leone (23/7 – 23/8) – Sapete benissimo come mettervi in luce rispetto agli altri e questo vi fa guadagnare punti preziosi. Ringraziate la Luna in un segno di Fuoco.

Vergine (24/8 – 22/9) – Un piccolo ritardo e già diventate scontrosi. Colpa della quadratura lunare o di un pizzico di gelosia? Non ve la prendete troppo per così poco!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Condividere una vostra personalissima idea originale non è mai stato tanto facile grazie all’armonia della Luna, benevola nei vostri confronti.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Certo l’energia non vi manca, anzi. Spesso però non sapete come indirizzarla in maniera costruttiva e vi lasciate trascinare dalla corrente.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La congiunzione solare con la Luna denota il vostro sforzo per raggiungere l’armonia desiderata. Ma per obiettivi elevati occorre tempo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Un eccessivo autocontrollo potrebbe non giocare a vostro vantaggio personale in più di una occasione. Meglio lasciar andare un po’ la presa.

Acquario (21/1 – 19/2) – Comportatevi sempre in maniera leale come suggeritovi dalla Luna in sestile con Saturno e non vi troverete a dover affrontare scomode complicazioni.

Pesci (20/2 – 20/3) – Affrontate una piccola delusione apportata dalla quadratura lunare con Nettuno senza farvi prendere dal panico e col sorriso sulle labbra.

