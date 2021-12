Manila Nazzaro, ecco chi è la mamma della ex Miss Italia

Questa sera 3 dicembre Manila Nazzaro avrà la sorprese di avere sua mamma al GF Vip 2021. Ecco carriera, età e moglie della madre di Manila.

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed eletta Miss Italia 1999, e la mamma questa sera 3 dicembre, le farà un sorpresa al GF Vip 2021. Il marito di Manila è l’ex calciatore Francesco Cozza, con cui ha ottenuto il divorzio nel 2017. La donna infatti ha scoperto che insieme a lei stava intrattenendo una relazione amorosa con un’altra donna.

Ma non solo, l’atleta infatti aveva una vita parallela con un’altra famiglia oltre a Manila e i suoi due figli: il 14enne Nicolas e Francesco Pio Cozza di 9 anni. “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia”, ha raccontato in una intervista l’ex Miss Italia.

Dopo l’addio a Francesco Cozza Manila Nazzaro è fidanzata con il 50enne Lorenzo Amoruso, ex calciatore. La donna però ha potuto contare sull’amore di sua madre che oggi le farà la sorpresa di entrare nella casa del GF Vip.

Chi è la mamma di Manila Nazzaro

La famiglia ha un ruolo molto importante nella vita della modella, che l’hanno aiutata a crescere. Per la 40enne sua madre e suo padre sono i modelli perfetti del matrimonio e dell’amore che lei stessa vorrebbe nella coppia.

La concorrente del GF Vip ha pubblicato nel 2016 sul suo profilo instagram da più di 300mila follower, una foto con sua madre. E’ curioso notare come madre e figlia insieme non si assomigliano affatto. O perlomeno non è lampante la similitudine tra Manila Nazzaro e la mamma. “Uniamoci amiche con l’occasione di dedicare un dolce pensiero alla nostra mamma… “, scrive Manila sul social, proprio 3 giorni prima della festa della mamma.

