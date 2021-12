Iva Zanicchi in ospedale: è caduta prima di Ballando con le Stelle

Brutta caduta per Iva Zanicchi poche ore prima della nuova puntata di Ballando con le Stelle: la cantante è stata trasportata in ospedale, ecco come sta.

Iva Zanicchi è finita in ospedale in seguito a un incidente che sarebbe avvenuto nel corso delle prove di Ballando con le Stelle, dove era attesa per la puntata di oggi, sabato 4 dicembre. La cantante sarebbe stata intenta a ballare, quando secondo le indiscrezioni sarebbe scivolata per poi avvertire un forte dolore.

In seguito alla caduta è stato necessario l’intervento di un medico e il successivo trasporto in ospedale. È probabile che a spiegare nel dettaglio quanto accaduto sia la conduttrice della trasmissione Milly Carlucci durante la serata. Nel frattempo Iva Zanicchi ha voluto subito informare tutti i suoi follower dello sfortunato incidente.

Le parole di Iva Zanicchi in ospedale dopo la caduta

La cantate ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video per spiegare cose le è successo. “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede – ha scritto nel post – non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”. Nel filmato si vede Iva Zanicchi coricata sul lettino, con addosso occhiali e mascherina, mentre parla con il medico.

“Mi fa male sulla sinistra”, gli dice la cantante mentre l’inquadratura si sposta sulla sua caviglia fasciata. “Mi sa che una lastrina bisognerà farla”, le risponde il dottore. A quel punto, temendo di aver subito una frattura, la cantante dice: “Ma non sarà mica rotto!”. Il medico prova così a tranquillizzarla: “Speriamo di no, ma per sicurezza è meglio controllare”.

“Che guaio, un guaio grosso”, replica poi con grande rammarico Iva Zanicchi. Numerosi i messaggi di solidarietà sotto il video: tra tutti spicca quello di Cristiano Malgioglio. “Coraggio amica splendida – le ha scritto – Sei una roccia”.

