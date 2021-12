Giorgio Manetti, ritorno di fiamma? La risposta del cavaliere è eloquente

Giorgio Manetti è stato ormai molto sempo fa un partner perfetto per una delle dame più famose di Uomini e Donne

Nonostante sia passato molto tempo dall’ultima sua apparizione nello studio del dating show di Maria De Filippi, capita di tanto in tanto che venga nominato.

Un fatto che quando accade non può non far nascere un momento di nostalgia nel cuore di Gemma Galgani. Intervistato dal magazine della trasmissione, Manetti ha detto la sua su un possibile ritorno.

L’ex cavaliere ormai ha le idee chiare. Sa bene cosa vuole e non ha esitato nella risposta. La chiusura è stata totale, senza tentennamenti. “Mi sono sentito troppo attaccato e la sua carta se l’è giocata“, ha detto parlando di Gemma che dopo di lui ha avuto molti altri corteggiatori ma forse nessuno è stato alla sa altezza.

Giorgio Manetti su un cavaliere: “Non è stato elegante”

Nell’intervista si è espresso su altre coppie ma ha detto anche qualcosa di sé. Prenderebbe infatti volentieri un caffè con con Isabela Ricci che nel frattempo, con un vero colpo di scena, ha deciso di usicre dal programma con Fabio.

Manetti ha parlato anche di una questione molto dibattuta a Uomini e donne, il rapproto tra Ida Platano e Diego e si è schierato dalla parte di lei: “Sa difendersi da sola – ha detto – ma a lui non so cosa gli è preso. Non è stato elegante”. E sul litigio che Ida ha avuto conTin Cipollari pensa che le due avevano tutto il diritto di chiarirsi e che Diego “avrebbe dovuto aspettare la fine del confronto per poi chiederle di uscire”.

