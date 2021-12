È ufficiale dal 6 l’albero in Piazza Duomo a Milano sarà finalmente illuminato. È il momento più atteso dalla comunità milanese, un simbolo della città: l’albero di Natale in Piazza del Duomo. Lo sponsor ufficiale scelto è Gva Redilco & Sigest, una società immobiliare. Abbiamo atteso tanto questo momento racconta Marian Richero. Anche Milano ha finalmente il suo albero di Natale. In piazza Duomo è arrivato un maxi abete che presto verrà decorato per le feste. È Alto 24 metri, il ‘tannenbaum’, diventerà il punto di riferimento del periodo natalizio tanto per i milanesi quanto per i turisti. Proveniente dal vivaio Spertini di Laveno Mombello, la conifera sarà arricchita da luci e palline colorate. A sponsorizzare il tradizionale albero quest’anno è la società Gva Redilco&Sigest, la quale si è aggiudicata la gara vincendo il bando pubblico con un’offerta da 488mila euro. Ma l’informazione che tutti volete sapere è il giorno dell’accensione: Yes Milano (che è l’Ufficio Informazioni Turistiche Ufficiale del Comune di Milano) conferma che il giorno è il 6 dicembre! L’orario è ancora da definire, sicuramente sarà un orario compreso tra le 17.00 e le 18.00 come normale prassi. Non vediamo l’ora di vederlo acceso. Per quanto riguarda C.so Vittorio Emanuele è tutto quanto illuminato, manca solamente l’accensione dell’albero in Piazza Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele II.