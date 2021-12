Adolescente morta folgorata dopo che il cellulare è caduto nella vasca

Una ragazza di 13 anni in Francia è stata folgorata a morte nella sua vasca da bagno dopo che il suo cellulare in carica è caduto in acqua.

La vicenda tragica avvenuta Oltralpe è stata riportata dal quotidiano Le Parisien. Secondo quanto si è appreso, la ragazzina rimase in coma per alcuni giorni nell’ospedale universitario di Lione e poi morì. L’adolescente stava incontrando un’amica a casa quando è avvenuto l’incidente.

L’amica è stato portato in ospedale sotto choc. Gli eventi esatti sono ancora oggetto di indagine. Nel frattempo, la madre della ragazza ha fatto appello ad altri adolescenti e ai loro genitori sul quotidiano locale, Le Parisien, ha riferito: “Questo deve essere un avvertimento per gli altri adolescenti”.

Morta folgorata da un cellulare: il dramma di Celestine

Infatti, l’uso eccessivo degli smartphone può anche avere queste conseguenze tremende e spiacevoli. Celestine – questo il nome della ragazza rimasta vittima di questa drammatica vicenda – dopo essere rimasta folgorata, era stata trasferita in stato di morte cerebrale all’ospedale Bron del Centro Ospedaliero Universitario (Chu) di Lione (Rhône).

La mamma di Celestine, sebbene sconvolta, ha voluto lasciare una testimonianza importante: “Dobbiamo proprio insistere: niente telefoni nelle vasche da bagno perché può finire in modo così drammatico”. Secondo gli ultimi dati, gli adolescenti trascorrono sugli schermi quasi 6,46 ore al giorno.

Secondo i risultati di un sondaggio dell’istituto BVA per il produttore di telefoni Wiko, quasi tutti i 12-17enni (89% di loro) considerano il proprio smartphone uno strumento essenziale per mantenere le relazioni amicali. Addirittura, il 28% (percentuale che sale al 35% dei 16-17enni) ammette di rispondere sistematicamente ai propri messaggi giorno e notte.

