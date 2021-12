Shein e Fondazione de Marchi incantano tutta Milano: grande successo per l’esclusiva Charity Dinner a Palazzo Parigi

Presso la favolosa location di Palazzo Parigi si è tenuto qualche giorno fa un’esclusiva Charity Dinner per la Fondazione De Marchi onlus, che da anni si dedica alla ricerca scientifica e alla cura dei più piccoli. Milano, come ogni anno, si è unita per questa giusta causa.

Numerosi ospiti hanno presenziato la cena e sono stati attivi nelle donazioni. Nomi molto importanti sono saliti sul palco: dall’assessore Melania Rizzoli ed Alessia Cappello in rappresentanza della città meneghina.

La “padrona di casa” è stata la tanto amata Mara Maionchi che ha presentato e condotto l’asta accanto a Carlo Agostini il Presidente della Fondazione De Marchi.

Molti gli ospiti in sala, tra cui spiccano personalità quali Dora Invernizzi, riconosciuta per la sua eleganza ed estrema generosità, e Paola Neri presente in veste di Madrina, entrambi personaggi molto influenti e riconosciuti a livello internazionale.

Tra i volti della TV degna di nota è stata la partecipazione della bellissima Martina Hamdy.

Come ogni anno tra le influencer la seguitissima Fradb (madrina del main sponsor) Taylor Mega – molto amata dal web e dalla TV – ed ancora, Silvia Berri, Flavia Arditi e Antonio Cabrini.

Tra gli sponsor della serata ad essere sotto i riflettori non si può non menzionare il colosso cinese Shein, rappresentato dall’Avv. Alessia Schepis e dalla nota Manager Patrizia Gaeta, affidato alla loro consulting per iniziare un percorso offline /online allo scopo di sostenere la Fondazione.