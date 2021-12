Oroscopo di Paolo Fox 4 dicembre: amore, lavoro e fortuna di questo sabato

Ariete – In amore se ci sono state delle discussioni entro domenica sarà possibile chiarire. Sul lavoro invece sono in arrivo delle novità, il periodo promette bene.

Toro – In amore, questa giornata potrebbe davvero regalare delle belle emozioni. Sul lavoro invece potrebbero saltare degli accordi ma assumeranno una piega positiva.

Gemelli – In amore attenzione alle parole, la Luna contraria impone prudenza. Sul lavoro invece non agitare troppo le acque, possibili discussioni con capi e referenti.

Cancro – Se devi parlare con il partner fallo adesso, domani la Luna sarà opposta. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli problemi ma non giro di poco verranno risolti.

Leone – In amore le emozioni non mancheranno grazie al trigono della Luna. Sul lavoro invece attenzione a non fare passi falsi, stai aspettando delle risposte valide.

Vergine – In amore consiglio attenzione, oggi la Luna è opposta. Sul lavoro invece non ci sono grandi novità ma cerca di non forzare gli eventi.

Bilancia – Per l’amore la giornata è un coatica, potrebbero nascere delle discussioni. Sul lavoro invece se hai qualcosa da dire sarà meglio farlo entro l’11.

Scorpione – In amore potrebbero nascere delle emozioni sincere ma devi fare di più. Sul lavoro invece hai delle buone idee e non è escluso che una persona a te cara possa darti una mano.

Sagittario – In amore c’è un bel cielo per le relazioni nate da poco. Sul lavoro approfitta di questo momento per organizzare progetti futuri.

Capricorno – In amore non sono giornate no ma attenzione a non sprecare tempo con chi non merita le tue attenzioni. Sul lavoro invece alcuni nodi rimasti in sospeso verranno al pettine.

Acquario – In amore grazie al sestile del Luna oggi c’è maggiore chiarezza. Sul lavoro invece se devi avanzare delle richiesta è il momento giusto per farlo ma procedi con prudenza.

Pesci – In amore devi portare un pò di pazienza, se c’è qualcuno che ti fa perdere le staffe mantieni le distanze. Sul lavoro invece andiamo verso un nuovo anno davvero importante.

