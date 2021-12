Il campione Michele Marchesi di Caduta Libera: incredibile quanto ha vinto e da quante puntate è in gara al quiz show.

Se la Ghigliottina, con le sue parole nascoste troppo complicate, sta facendo sì che in pochi riescano a vincere il montepremi messo in palio a L’Eredità, il quiz show più longevo della televisione italiana, non si può dire lo stesso dei 10 Passi di Caduta Libera. Nel mese di novembre, il confronto tra i due programmi è stato impari.

Appena due e diverse sono state le vittorie del montepremi dell’Eredità, in onda su Raiuno, nel mese di novembre, mentre nello stesso periodo il quiz show condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5 ha consacrato un campione amatissimo, che ha stracciato la concorrenza e non solo.

Stiamo parlando di questo giovane medico che risponde al nome di Michele Marchesi: il campione di Caduta Libera è ancora abbastanza lontano da Nicolò Scalfi, il 22enne bresciano il quale rimase in carica per ben 88 puntate, vincendo la cifra di 727mila euro. Ma per il ragazzo della provincia di Bergamo il montepremi vinto è davvero di tutto rispetto.

Quanto ha vinto finora Michele Marchesi a Caduta Libera: il montepremi totale

Come noto, il campione che ha la meglio sugli avversari ha poi diritto a posizionarsi al centro della botola per tentare di ottenere quelle dieci risposte esatte che portano al montepremi finale. E Michele Marchesi, 29enne bergamasco, esattamente di Villongo Sant’Alessandro, giovane medico specializzando che ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia, sta facendo impallidire gli avversari.

Ieri è rimasto a bocca asciutta, ma nel mese di novembre è andato per ben 22 volte ai 10 Passi finali, vincendo per quattro volte il montepremi finale. Si è passati dai 10mila euro vinti la prima volta a 30mila euro e infine ai 62mila euro di qualche sera fa. Poi diverse giornate di stop, in cui il campione si è fermato a sette o otto risposte esatte.

Specializzando in Neuropsichiatria Infantile, amante dei classici Disney e appassionato di Enigmistica, Michele Marchesi è tornato a vincere due volte in due giorni. Il 30 novembre ha chiuso il mese vincendo 42mila euro, il primo dicembre ha vinto 61mila euro. Il gruzzoletto totale accumulato corrisponde a 205mila euro.

