L’Eredità, Elena Spagni: la nuova campionessa e lo strano animale

L’Eredità, durante il quiz show in onda su Rai1 condotto da Flavio Insinna, la campionessa Rossella, è stata eliminata, durante la puntata del 2 Dicembre 2021 ha vinto Elena, la quale nel gioco finale non riesce a trovare la parola vincente per conquistare il montepremi.

La nuova campionessa è Elena Spagni, purtroppo non ha vinto alla Ghigliottina, il montepremi d’entrata ammontava a 210.000 euro, è stato dimezzato per ben 3 volte, per poi concorrere per 26.250 euro.

Le parole da unire erano le seguenti: mura, perdere, giorni, esposto e Antoine. La campionessa Elena ha provato utilizzando la parola “civetta”, ma purtroppo quella vincente era la parola “tramontana”.

Mentre al triello dopo aver rischiato di perdere la chance della Ghigliottina, Elena riesce a spuntarla sulla domanda con Paperino, infatti la concorrente è riuscita ad indovinare la sua prima apparizione nel cortometraggio.

La nuova campionessa Elena Spagni ha un figlio di 17 anni che si chiama Leonardo, lavora in un bar, ma soprattutto possiede un animale molto particolare. Si tratta di Bruno il suo lupo bianco.

Per i nuovi concorrenti Alessio e Federico non c’è stato nulla da fare, i tre concorrenti torneranno per la puntata odierna del 3 Dicembre 2021. La concorrente eliminata è stata Rossella, nota come una super ricercatrice dal conduttore Flavio Insinna.

L'Eredità, Elena Spagni la spunta al triello, ma purtroppo non riesce ad indovinare la parola vincente alla Ghigliottina

L’ex campionessa Rossella, l’altra sera, era partita con un montepremi di 140.000 euro, ha concorso per un premio di 17.500 euro, proprio a causa di alcuni errori commessi in precedenza.

Dopo aver utilizzato le parole moderno, codice, corso, ignorare e della casa, l’ex campionessa ha avuto poche intuizioni nella scelta delle parole. La sua parola è stata “prodotto”, ma purtroppo la parola vincente era “galateo”, in questo modo Rossella non è riuscita a superare il gioco della Ghigliottina.

L’ex campionessa con il 22enne pluricampione e la new entry Paolo, hanno concorso nel triello con Elena, la quale è riuscita a spuntarla durante la puntata del 2 Dicembre 2021. In precedenza i due concorrenti Federico e Paolo sono stati battuti con una domanda sull’homo sapiens e la storia evolutiva dell’essere umano.

