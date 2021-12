la-tragica-morte-di-lisa-fleming,-star-di-vite-al-limite

Lisa Fleming è stata una delle protagoniste di Vite al limite: tutte le curiosità durante il programma e la causa della morte.

Il programma di Real Time “Vite al Limite” segue le incredibili storie di persone patologicamente obese mentre intraprendono viaggi di perdita di peso che cercano di cambiare la loro vita. Purtroppo, non tutte le storie presenti nel reality show di successo hanno un lieto fine e nel 2018 l’ex partecipante Lisa Fleming all’età di 50 anni le sue patologia l’hanno portata alla morte.

Fleming pesava quasi 320 kg la prima volta che è apparsa a “Vite al Limite” nel febbraio 2018 e gli spettatori hanno assistito al tentativo di sette paramedici di spostare Lisa, costretta a letto. Fleming ha affermato durane lo show che è stato difficile prendersi cura di se stessa e che il campanello d’allarme è stato vedere i vermi sul suo corpo.

La figlia di Lisa, Danielle, ha confermato la tragica morte di sua madre nell’agosto 2018. Ha rivelato che Lisa era riuscita a perdere circa 90 kg da quando era apparsa nello show di Real Time. Tuttavia, la donna alla fine è morta a causa di altre malattie di cui soffriva. “Alla fine era malata e il suo corpo era stanco e ha ceduto”, ha rivelato Danielle. Poi la figlia racconta che mentre la madre moriva lei le ha tenuto la mano per ben quattro ore.

La figlia di Lisa ha anche condiviso un post su Facebook dedicato alla madre dove ha scritto: “Mamma, ti amo da qui fino alle stelle e ritorno! Sono felice che non provi più dolore bloccata in quel letto. Pregate tutti per me. Amo mia madre e non augurerei questo dolore al mio peggior nemico. Riposa in pace”.

Anche il programma americano, TLC, ha reso omaggio alla defunta star di “Vite al Limite” e in una note ha affermato: “A febbraio 2018, gli spettatori hanno seguito la storia di Lisa per superare le lotte dell’infanzia e le tragedie familiari durante il suo viaggio di perdita di peso con Dr. Now. TLC condivide le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Lisa”.

