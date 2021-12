il-figlio-di-tarzan,-tutti-i-dettagli-dell’ultimo-lavoro-di-ficarra-e-picone

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2021 andrà in onda in televisione, per la prima volta in assoluto, il docufilm prodotto da Ficarra e Picone Il Figlio di Tarzan

Il lavoro è il racconto dell’incredibile storia dello statistico e blogger Giovanni Cupidi tetraplegico dall’età di 13 anni

Il 3 dicembre alle 19.30, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Rete 4 trasmetterà, per la prima assoluta, il docufilm Il Figlio di Tarzan. Il lavoro, scritto e diretto da Mariagrazia Moncada, è prodotto dalla casa di produzione Tramp Limited di Ficarra e Picone ed ha come protagonisti Simona Cozza ed…ovviamente, Giovanni Cupidi.

Ma chi è Giovanni Cupidi? Giovanni è un uomo di 42 anni, un brillantissimo statistico, è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, con tanto di Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata, presso l’Università degli Studi di Palermo, è l’autore e redattore di un seguitissimo blog e, suo malgrado, dall’età di 13 anni, persona affetta da tetraplegia spinale.

Cupidi, nato a Misilmeri, ma residente a Palermo, ha raccontato la sua vicenda umana nel suo blog, ed in un libro, Noi Siamo Immortali pubblicato dalla Mondadori Electa nel settembre 2018 e con il quale nel 2019 ha vinto il Premiolino il prestigioso premio giornalistico.

Il Figlio di Tarzan, la storia di Giovanni Cupidi

Una vicenda che ha incuriosito Ficarra e Picone, da sempre molto attenti e sensibili alle tematiche sociali, i quali hanno deciso di produrre il docu-film. Il lavoro, della durata di 45 minuti, documenta con dati, fatti ed esperienze dirette la vita delle persone disabili a Palermo.

Prende il titolo da un racconto fantasmagorico del Papà di Giovanni Cupidi il quale spiegava al figlio, appena affetto dalla tetraplegia spinale, che se le città fossero come la Jungla e gli spostamenti avvenissero con le liane il suo handicap avrebbe meno impatto sulla Vita quotidiana.

Un lavoro che, oltre ad essere testimonianza e denuncia, ha l’obiettivo di far conoscere le idee ed i progetti di Giovanni Cupidi. Idee centrate sugli aspetti informatici e sulle tematiche della salute legate alla disabilità ed al superamento delle barriere fisiche e mentali. Da vedere.

