GF Vip 2021: Sophie Codegoni rischia la squalifica, ecco cos’è successo

Sophie Codegoni ha adoperato la parola “buscetta” per descrivere l’atteggiamento della coinquilina. Molti utenti del web stanno chiedendo l’eliminazione.

Sophie Codegoni rischia di essere uscire dalla casa dal Grande Fratello vip 2021 per aver detto una parola che è costata la squalifica a Clizia Incorvaia nella quarta edizione del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne mentre riferiva una discussione avuta con Maria Monsè ha fatto un paragone che non è piaciuto ai telespettatori.

POTREBBE INTERESSARTI: Gf Vip, confronto tra Alex e Soleil: clamorosa decisione dell’attore

Non è l’unica concorrente ad aver suscitato scalpore in questi giorni nella casa del Grande Fratello. La soprano Katia Ricciarelli infatti ha rivolto una frase su Biagio D’Anelli che in molti hanno reputata omofoba. “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“, ha domandato la Ricciarelli rivolgendosi alle coinquiline. “No, non è gay, non mi risulta”, ha risposto la Nazzaro. “Gay? Non lo so“, ha replicato Sorge. (CLICCA QUI per saperne di più sulla vicenda)

In queste ore invece nell’occhio del ciclone c’è Sophie Codegoni. La vicenda è nata quando Maria Monsè, dichiara di non voler più dormire con Patrizia Pellegrino, e ha chiesto di cambiare letto con Biagio prendendo il letto accanto a Miriana Trevisan. Ad opporsi però è proprio Sophie che ha fatto notare a Maria che Miriana si sveglia molto presto al mattino. Tra le due è nata così una faida che ha portato Sophie all’esclamazione della parola che potrebbe escluderla dal programma.

Mentre Sophie raccontava la vicenda agli altri concorrenti del GF Vip dichiara: “Maria fa la buescittina con tutti con questo sorrisino carino”. La parola “buescittina” pronunciata dalla concorrente che nel gergo popolare ha il significato di “pentita”, ha al suo interno una storia molto forte riferita alla mafia degli anni ’80. Proprio lo stesso termine che ha portato l’eliminazione l’anno scorso a Clizia Incorvaia.

POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 21, Alfonso Signorini e gli autori si accaniscono su Lulù: ecco perché

Iancorvaia in quell’occasione chiese scusa e lasciò la casa prima di sapere il provvedimento della redazione. Ecco il video di un utente Twitter che non ha gradito molto le parole di Sophie Codegoni al GF Vip:

Sophie dice che Maria “fa la Buscettina con tutti”, per alcuni sarà grave per altri no amen, ma Clizia era stata squalificata per lo stesso motivo, quest’anno invece parlano di mafia come se niente fosse. #gfvip pic.twitter.com/pK5zi5qzIj — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 30, 2021

The post GF Vip 2021: Sophie Codegoni rischia la squalifica, ecco cos’è successo appeared first on Ck12 Giornale.